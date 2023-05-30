The Beatles - Magical Mystery Tour (0094638246510) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Magical Mystery Tour
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 401669
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4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0094638246510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Magical Mystery Tour
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Magical Mystery Tour, The Fool On The Hill, Flying, Blue Jay Way, Your Mother Should Know, I Am The Walrus, Hello Goodbye, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Baby You're A Rich Man, All You Need Is Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Magical Mystery Tour (0094638246510) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Magical Mystery Tour
|2:48
|A2
|The Fool On The Hill
|3:00
|A3
|Flying
|2:16
|A4
|Blue Jay Way
|3:50
|A5
|Your Mother Should Know
|2:33
|A6
|I Am The Walrus
|4:35
|B1
|Hello Goodbye
|3:24
|B2
|Strawberry Fields Forever
|4:05
|B3
|Penny Lane
|2:57
|B4
|Baby You're A Rich Man
|3:07
|B5
|All You Need Is Love
|3:57
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Теги товара: The Beatles, Кинематограф
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0094638246510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Magical Mystery Tour
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Magical Mystery Tour, The Fool On The Hill, Flying, Blue Jay Way, Your Mother Should Know, I Am The Walrus, Hello Goodbye, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Baby You're A Rich Man, All You Need Is Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Magical Mystery Tour
|2:48
|A2
|The Fool On The Hill
|3:00
|A3
|Flying
|2:16
|A4
|Blue Jay Way
|3:50
|A5
|Your Mother Should Know
|2:33
|A6
|I Am The Walrus
|4:35
|B1
|Hello Goodbye
|3:24
|B2
|Strawberry Fields Forever
|4:05
|B3
|Penny Lane
|2:57
|B4
|Baby You're A Rich Man
|3:07
|B5
|All You Need Is Love
|3:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Кинематограф
Достоинства:
Вершина психоделии в творчестве The Beatles . Оформление - произведение искусства
Недостатки:
нет
Комментарий:
Magical Mystery Tour - девятый студийный альбом группы The Beatles, выпущенный качестве LP в американской версии и состоит из 11 композиций . Вообще то это сборник в который входит 6 композиций из одноименного телевизионного фильма, снятого самими The Beatles и песен вышедших на сорокопятках . Купленный релиз в Котофото является европейским ремастированным переизданием на 180 граммовом черном виниле . Отличная полиграфия , потрясающая книга и прекрасный звук .
The Beatles - Magical Mystery Tour (0094638246510) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beatles - Magical Mystery Tour (0094638246510) виниловая пластинка
Достоинства:
Вершина психоделии в творчестве The Beatles . Оформление - произведение искусства
Недостатки:
нет
Комментарий:
Magical Mystery Tour - девятый студийный альбом группы The Beatles, выпущенный качестве LP в американской версии и состоит из 11 композиций . Вообще то это сборник в который входит 6 композиций из одноименного телевизионного фильма, снятого самими The Beatles и песен вышедших на сорокопятках . Купленный релиз в Котофото является европейским ремастированным переизданием на 180 граммовом черном виниле . Отличная полиграфия , потрясающая книга и прекрасный звук .