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The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка

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The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 1
The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 2
The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 3
The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 4
The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 5
The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 6
The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 7
The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 8
The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 9
The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
The 1975
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 1
  • The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 2
  • The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 3
  • The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 4
  • The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 5
  • The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 6
  • The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 7
  • The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 8
  • The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 9
  • The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401545
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция 1975, The
filter_none Товар входит в коллекцию 1975, The

Коллекция 1975, The


Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602537405152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
The 1975
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The 1975, The City, M.O.N.E.Y, Chocolate, Sex, Talk!, An Encounter, Heart Out, Settle Down, Robbers, Girls, 12, She Way Out, Menswear, Pressure, Is There Somebody Who Can Watch You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка

The 1975 - дебютный альбом английской инди-рок-группы The 1975. The 1975 — британская инди-рок группа родом из Манчестера[1]. Группа состоит из Мэттью Хили (вокал, гитара), Адама Ханна (гитара), Джорджа Дэниэла (ударные, бэк-вокал) и Росса Макдональда (бас-гитара). Они записали четыре ЕР перед тем как выпустить свой дебютный альбом. The 1975 был выпущен 2 сентября 2013 посредством Dirty Hit/Polydor. Альбом дебютировал под номером 1 в UK Albums Chart. 8 сентября 2013 года группа совершила международный тур, а также играла в 2014 году на фестивале Coachella.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602537405152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
The 1975
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The 1975, The City, M.O.N.E.Y, Chocolate, Sex, Talk!, An Encounter, Heart Out, Settle Down, Robbers, Girls, 12, She Way Out, Menswear, Pressure, Is There Somebody Who Can Watch You
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The 1975 - дебютный альбом английской инди-рок-группы The 1975. The 1975 — британская инди-рок группа родом из Манчестера[1]. Группа состоит из Мэттью Хили (вокал, гитара), Адама Ханна (гитара), Джорджа Дэниэла (ударные, бэк-вокал) и Росса Макдональда (бас-гитара). Они записали четыре ЕР перед тем как выпустить свой дебютный альбом. The 1975 был выпущен 2 сентября 2013 посредством Dirty Hit/Polydor. Альбом дебютировал под номером 1 в UK Albums Chart. 8 сентября 2013 года группа совершила международный тур, а также играла в 2014 году на фестивале Coachella.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The 1975 - The 1975 (0602537405152) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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