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The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка

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The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 1
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 2
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 3
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 4
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 5
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 6
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 7
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 8
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 9
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 10
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 11
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 12
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 13
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 14
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 15
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
A Brief Inquiry Into Online Relationships
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 1
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 2
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 3
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 4
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 5
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 6
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 7
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 8
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 9
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 10
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 11
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 12
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 13
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 14
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 15
  • The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция 1975, The
filter_none Товар входит в коллекцию 1975, The

Коллекция 1975, The


Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602567964483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
A Brief Inquiry Into Online Relationships
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The 1975, Give Yourself A Try, TOOTIMETOOTIMETOOTIME, How To Draw / Petrichor, Love It If We Made It, Be My Mistake, Sincerity Is Scary, I Like America & America Likes Me, The Man Who Married A Robot / Love Theme, InMind, It’s Not Living (If It’s Not With You), Surrounded By Heads And Bodies, Mine, I Couldn’t Be More In Love, I Always Wanna Die (Sometimes)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The 1975, Give Yourself A Try, TOOTIMETOOTIMETOOTIME, How To Draw / Petrichor, Love It If We Made It, Be My Mistake, Sincerity Is Scary, I Like America & America Likes Me, The Man Who Married A Robot / Love Theme, InMind, It’s Not Living (If It’s Not With You), Surrounded By Heads And Bodies, Mine, I Couldn’t Be More In Love, I Always Wanna Die (Sometimes)

Отзывы о товаре The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602567964483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
A Brief Inquiry Into Online Relationships
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The 1975, Give Yourself A Try, TOOTIMETOOTIMETOOTIME, How To Draw / Petrichor, Love It If We Made It, Be My Mistake, Sincerity Is Scary, I Like America & America Likes Me, The Man Who Married A Robot / Love Theme, InMind, It’s Not Living (If It’s Not With You), Surrounded By Heads And Bodies, Mine, I Couldn’t Be More In Love, I Always Wanna Die (Sometimes)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The 1975, Give Yourself A Try, TOOTIMETOOTIMETOOTIME, How To Draw / Petrichor, Love It If We Made It, Be My Mistake, Sincerity Is Scary, I Like America & America Likes Me, The Man Who Married A Robot / Love Theme, InMind, It’s Not Living (If It’s Not With You), Surrounded By Heads And Bodies, Mine, I Couldn’t Be More In Love, I Always Wanna Die (Sometimes)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships (0602567964483) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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