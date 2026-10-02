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The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка

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The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 1
The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 2
The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 3
The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 4
The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 5
The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 6
The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 7
The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 8
The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 9
The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
Notes On A Conditional Form
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 1
  • The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 2
  • The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 3
  • The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 4
  • The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 5
  • The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 6
  • The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 7
  • The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 8
  • The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 9
  • The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401543
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция 1975, The
filter_none Товар входит в коллекцию 1975, The

Коллекция 1975, The


Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602577658525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
Notes On A Conditional Form
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The 1975, People, The End (Music for Cars), Frail State of Mind, Streaming, The Birthday Party, Yeah I Know, Then Because She Goes, Jesus Christ 2005 God Bless America, Roadkill, Me & You Together Song, I Think There's Something You Should Know, Nothing Revealed/Everything Denied, Tonight (I Wish I Was Your Boy), Shiny Collarbone, If You're Too Shy (Let Me Know), Playing On My Mind, Having No Head, What Should I Say, Bagsy Not in Net, Don't Worry, Guys
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка

Track List

A1The 19754:56
A2People2:39
A3The End (Music For Cars)2:31
A4Frail State Of Mind3:54
A5Streaming1:33
A6The Birthday Party5:13
B1Yeah I Know4:13
B2Then Because She Goes2:07
B3Jesus Christ 2005 God Bless America4:24
B4Roadkill2:55
B5Me & You Together Song3:27
B6I Think There's Something You Should Know4:01
C1Nothing Revealed / Everything Denied3:38
C2Tonight (I Wish I Was Your Boy)4:07
C3Shiny Collarbone2:51
C4If You're Too Shy (Let Me Know)5:19
C5Playing On My Mind3:24
D1Having No Head6:05
D2What Should I Say4:06
D3Bagsy Not In Net2:27
D4Don't Worry2:48
D5Guys4:30

Отзывы о товаре The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602577658525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
Notes On A Conditional Form
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The 1975, People, The End (Music for Cars), Frail State of Mind, Streaming, The Birthday Party, Yeah I Know, Then Because She Goes, Jesus Christ 2005 God Bless America, Roadkill, Me & You Together Song, I Think There's Something You Should Know, Nothing Revealed/Everything Denied, Tonight (I Wish I Was Your Boy), Shiny Collarbone, If You're Too Shy (Let Me Know), Playing On My Mind, Having No Head, What Should I Say, Bagsy Not in Net, Don't Worry, Guys
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1The 19754:56
A2People2:39
A3The End (Music For Cars)2:31
A4Frail State Of Mind3:54
A5Streaming1:33
A6The Birthday Party5:13
B1Yeah I Know4:13
B2Then Because She Goes2:07
B3Jesus Christ 2005 God Bless America4:24
B4Roadkill2:55
B5Me & You Together Song3:27
B6I Think There's Something You Should Know4:01
C1Nothing Revealed / Everything Denied3:38
C2Tonight (I Wish I Was Your Boy)4:07
C3Shiny Collarbone2:51
C4If You're Too Shy (Let Me Know)5:19
C5Playing On My Mind3:24
D1Having No Head6:05
D2What Should I Say4:06
D3Bagsy Not In Net2:27
D4Don't Worry2:48
D5Guys4:30
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The 1975 - Notes On A Conditional Form (coloured) (0602577658525) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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