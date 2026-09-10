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Тонер-картридж Konica-Minolta bizhub 4000i/4020i (TNP-76/ACF0050) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Konica-Minolta bizhub 4000i/4020i (TNP-76/ACF0050)

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Тонер-картридж Konica-Minolta bizhub 4000i/4020i (TNP-76/ACF0050)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394789
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Характеристики

Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х15
Вес, кг.
1.32

Описание товара Тонер-картридж Konica-Minolta bizhub 4000i/4020i (TNP-76/ACF0050)

Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Konica-Minolta bizhub 4000i/4020i (TNP-76/ACF0050)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Konica-Minolta bizhub 4000i/4020i (TNP-76/ACF0050) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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