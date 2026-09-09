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Барабан CB385A голубой 824A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 (35 000 стр) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барабан CB385A голубой 824A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 (35 000 стр)

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Барабан CB385A голубой 824A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 (35 000 стр)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269310
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
60х32х16
Вес, кг.
4.3

Описание товара Барабан CB385A голубой 824A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 (35 000 стр)

Быстрота, удобство, высокая эффективность — картридж HP Q7583A для принтеров HP Color LaserJet 3800 обеспечивает быструю печать высокого качества. Технология HP Smart1, применяемая в расходных материалах HP, работает совместно с принтером и помогает объединять заказы всех необходимых материалов.

Отзывы о товаре Барабан CB385A голубой 824A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 (35 000 стр)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Описание
Быстрота, удобство, высокая эффективность — картридж HP Q7583A для принтеров HP Color LaserJet 3800 обеспечивает быструю печать высокого качества. Технология HP Smart1, применяемая в расходных материалах HP, работает совместно с принтером и помогает объединять заказы всех необходимых материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан CB385A голубой 824A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 (35 000 стр) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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