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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395473
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Описание товара Тонер-картридж Sharp MXB45GT Black
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Наша история началась с изобретения механического карандаша «ever-sharp» (отсюда и название Sharp), а продолжили ее все новые и новые инновационные продукты. Так, к примеру, мы запустили в серийное производство первые японские телевизоры и радиоприемники, а также первые в мире калькуляторы с ЖК-дисплеем. Но это было только начало. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Наша история началась с изобретения механического карандаша «ever-sharp» (отсюда и название Sharp), а продолжили ее все новые и новые инновационные продукты. Так, к примеру, мы запустили в серийное производство первые японские телевизоры и радиоприемники, а также первые в мире калькуляторы с ЖК-дисплеем. Но это было только начало. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
Тонер-картридж Sharp MXB45GT Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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