Набор"Режем фрукты"(4 фрукта,нож,доска)в коробке VIGA VG50978
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%930 руб. 1 717 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392163
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
4 фрукта, нож, доска, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х4
Вес, г.
292
Описание товара Набор"Режем фрукты"(4 фрукта,нож,доска)в коробке VIGA VG50978
Игровой набор включает доску, нож, фрукты и ягоды, которые в свою очередь состоят из двух половинок, которые соединяются текстильной застежкой. Маленький шеф - повар готовит полезный и вкусный фруктовый десерт. Используя доску для нарезки и нож легко и быстро можно нарезать банан, грушу, апельсин и клубнику чтобы порадовать родителей очередным кулинарным шедевром.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
4 фрукта, нож, доска, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Игровой набор включает доску, нож, фрукты и ягоды, которые в свою очередь состоят из двух половинок, которые соединяются текстильной застежкой. Маленький шеф - повар готовит полезный и вкусный фруктовый десерт. Используя доску для нарезки и нож легко и быстро можно нарезать банан, грушу, апельсин и клубнику чтобы порадовать родителей очередным кулинарным шедевром.
Набор"Режем фрукты"(4 фрукта,нож,доска)в коробке VIGA VG50978 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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