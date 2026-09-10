Стучалка"Гусеничка" Стеллар 01922

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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
820 руб.
1 496
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393539
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Стучалка «Гусеничка» - яркая забава, на радость маме и ребенку. Малыши обожают чем-то по чему-нибудь стучать, и «Гусеничка» будет как нельзя кстати. Когда стучишь кувалдочкой по листику (кнопке), раздается смешной звук, внутри игрушки прыгают разноцветные шарики. Нос и рожки гусенички мягкие, гибкие. Это дополнительно увлечет малыша. Маме остается только получать удовольствие от совместной игры с ребенком или заняться другими делами, пока малыш будет занят важным для себя делом – стучать. По словам психологов, так ребенок освобождает накопившуюся энергию, и она направляется в позитивное русло. Малыш успокаивается. Играя, он учится различать цвета, понимать и наблюдать причинноследственные связи: ударил кувалдочкой – посыпались яркие шарики. Это стимулирует его совершать новые действия.
Стучалка «Гусеничка» - яркая забава, на радость маме и ребенку. Малыши обожают чем-то по чему-нибудь стучать, и «Гусеничка» будет как нельзя кстати. Когда стучишь кувалдочкой по листику (кнопке), раздается смешной звук, внутри игрушки прыгают разноцветные шарики. Нос и рожки гусенички мягкие, гибкие. Это дополнительно увлечет малыша. Маме остается только получать удовольствие от совместной игры с ребенком или заняться другими делами, пока малыш будет занят важным для себя делом – стучать. По словам психологов, так ребенок освобождает накопившуюся энергию, и она направляется в позитивное русло. Малыш успокаивается. Играя, он учится различать цвета, понимать и наблюдать причинноследственные связи: ударил кувалдочкой – посыпались яркие шарики. Это стимулирует его совершать новые действия.
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