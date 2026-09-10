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Louis Armstrong - Very Best Of (5060397601346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Louis Armstrong - Very Best Of (5060397601346) виниловая пластинка

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Louis Armstrong - Very Best Of (5060397601346) виниловая пластинка - фото 1
Louis Armstrong - Very Best Of (5060397601346) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Armstrong - Very Best Of (5060397601346) виниловая пластинка - фото 1
  • Louis Armstrong - Very Best Of (5060397601346) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387277
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mack The Knife, Hello Dolly (live), Basin Street Blues, C'est Si Bon, Cheek To Cheek (with Ella Fitzgerald), La Vie En Rose, Blueberry Hill, Ain't Misbehavin', When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), Georgia On My Mind, Gone Fishin' (with Bing Crosby), Dream A Little Dream Of Me (with Ella Fitzgerald), When The Saints Go Marching In, Cotton Tail (with Duke Ellington)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Armstrong - Very Best Of (5060397601346) виниловая пластинка

Track List

A1Mack The Knife3:23
A2Hello Dolly (live)2:31
A3Basin Street Blues3:12
A4C'est Si Bon3:03
A5Cheek To Cheek (With Ella Fitzgerald)5:53
A6La Vie en Rose3:25
A7Blueberry Hill2:53
B1Ain't Misbehavin'3:57
B2When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)3:57
B3Georgia On My Mind3:24
B4Gone Fishin' (with Bing Crosby)2:31
B5Dream A Little Dream Of Me (with Ella Fitzgerald)3:06
B6When The Saintz Go Marching In2:41
B7Cotton Tail (with Duke Ellington)3:44

Отзывы о товаре Louis Armstrong - Very Best Of (5060397601346) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mack The Knife, Hello Dolly (live), Basin Street Blues, C'est Si Bon, Cheek To Cheek (with Ella Fitzgerald), La Vie En Rose, Blueberry Hill, Ain't Misbehavin', When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), Georgia On My Mind, Gone Fishin' (with Bing Crosby), Dream A Little Dream Of Me (with Ella Fitzgerald), When The Saints Go Marching In, Cotton Tail (with Duke Ellington)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Mack The Knife3:23
A2Hello Dolly (live)2:31
A3Basin Street Blues3:12
A4C'est Si Bon3:03
A5Cheek To Cheek (With Ella Fitzgerald)5:53
A6La Vie en Rose3:25
A7Blueberry Hill2:53
B1Ain't Misbehavin'3:57
B2When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)3:57
B3Georgia On My Mind3:24
B4Gone Fishin' (with Bing Crosby)2:31
B5Dream A Little Dream Of Me (with Ella Fitzgerald)3:06
B6When The Saintz Go Marching In2:41
B7Cotton Tail (with Duke Ellington)3:44
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