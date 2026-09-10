Louis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
SINGS THE BLUES
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387276
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
SINGS THE BLUES
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Gotta Right to Sing the Blues, Basin Street Blues, St. Louis Blues, The Blues Are Brewin', Rockin' Chair, Where the Blues Were Born in New Orleans, Blues for Yesterday, Jack Armstrong Blues, Blues in the South, Back O' Town Blues, Fifty-Fifty Blues, Do You Know What Means to Miss New Orleans
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Louis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Gotta Right To Sing The Blues
|A2
|Basin Street Blues
|A3
|St. Louis Blues
|A4
|The Blues Are Brewin'
|A5
|Rockin' Chair
|A6
|Where The Blues Were Born In New Orleans
|B1
|Blues For Yesterday
|B2
|Jack-Armstrong Blues
|B3
|Blues In The South
|B4
|Back O'Town Blues
|B5
|Fifty-Fifty Blues
|B6
|Do You Know What It Means To Miss New Orleans?
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
SINGS THE BLUES
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Gotta Right to Sing the Blues, Basin Street Blues, St. Louis Blues, The Blues Are Brewin', Rockin' Chair, Where the Blues Were Born in New Orleans, Blues for Yesterday, Jack Armstrong Blues, Blues in the South, Back O' Town Blues, Fifty-Fifty Blues, Do You Know What Means to Miss New Orleans
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|I Gotta Right To Sing The Blues
|A2
|Basin Street Blues
|A3
|St. Louis Blues
|A4
|The Blues Are Brewin'
|A5
|Rockin' Chair
|A6
|Where The Blues Were Born In New Orleans
|B1
|Blues For Yesterday
|B2
|Jack-Armstrong Blues
|B3
|Blues In The South
|B4
|Back O'Town Blues
|B5
|Fifty-Fifty Blues
|B6
|Do You Know What It Means To Miss New Orleans?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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