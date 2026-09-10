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Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка

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Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 1
Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 2
Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 3
Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 4
Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 5
Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 6
Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 7
Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 8
Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 9
Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 1
  • Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 2
  • Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 3
  • Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 4
  • Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 5
  • Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 6
  • Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 7
  • Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 8
  • Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 9
  • Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424299
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mack the Knife, Ain't Misbehavin', Cheek to Cheek (With Ella Fitzgerald), When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), They Can't Take That Away from Me (With Ella Fitzgerald), Hello Dolly (Live), It Don't Mean a Thing, La Vie en Rose, Lazy Bones, Mood Indigo, A Fine Romance (With Ella Fitzgerald), Top Hat, White Tie and Tails, Blueberry Hill, Dream a Little Dream of Me (With Ella Fitzgerald), Body and Soul, Summertime (With Ella Fitzgerald), Just One of Those Things, Georgia on My Min
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mack the Knife, Ain't Misbehavin', Cheek to Cheek (With Ella Fitzgerald), When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), They Can't Take That Away from Me (With Ella Fitzgerald), Hello Dolly (Live), It Don't Mean a Thing, La Vie en Rose, Lazy Bones, Mood Indigo, A Fine Romance (With Ella Fitzgerald), Top Hat, White Tie and Tails, Blueberry Hill, Dream a Little Dream of Me (With Ella Fitzgerald), Body and Soul, Summertime (With Ella Fitzgerald), Just One of Those Things, Georgia on My Mind, Gone Fishin' (With Bing Crosby), St. James Infirmary, Oops! (With Ella Fitzgerald), When the Saints Go Marching in, Stompin' at the Savoy (Live with Barrett Deems), You Rascal You (With Louis Jordan), C'est Si Bon, Nobody Knows the Trouble I've Seen, It Ain't Necessarily So (With Ella Fitzgerald), I'm in the Mood for Love, Honeysuckle Rose (With Velma Middleton), Cabaret (Live), Cotton Tail (With Duke Ellington), Swing Low, Sweet Chariot, Let's Call the Whole Thing Off (With Ella Fitzgerald), Old Rockin' Chair (Live with Johnny Williams), You're the Top, Let's Do It (Let's Fall in Love)



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mack the Knife, Ain't Misbehavin', Cheek to Cheek (With Ella Fitzgerald), When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), They Can't Take That Away from Me (With Ella Fitzgerald), Hello Dolly (Live), It Don't Mean a Thing, La Vie en Rose, Lazy Bones, Mood Indigo, A Fine Romance (With Ella Fitzgerald), Top Hat, White Tie and Tails, Blueberry Hill, Dream a Little Dream of Me (With Ella Fitzgerald), Body and Soul, Summertime (With Ella Fitzgerald), Just One of Those Things, Georgia on My Min
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mack the Knife, Ain't Misbehavin', Cheek to Cheek (With Ella Fitzgerald), When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), They Can't Take That Away from Me (With Ella Fitzgerald), Hello Dolly (Live), It Don't Mean a Thing, La Vie en Rose, Lazy Bones, Mood Indigo, A Fine Romance (With Ella Fitzgerald), Top Hat, White Tie and Tails, Blueberry Hill, Dream a Little Dream of Me (With Ella Fitzgerald), Body and Soul, Summertime (With Ella Fitzgerald), Just One of Those Things, Georgia on My Mind, Gone Fishin' (With Bing Crosby), St. James Infirmary, Oops! (With Ella Fitzgerald), When the Saints Go Marching in, Stompin' at the Savoy (Live with Barrett Deems), You Rascal You (With Louis Jordan), C'est Si Bon, Nobody Knows the Trouble I've Seen, It Ain't Necessarily So (With Ella Fitzgerald), I'm in the Mood for Love, Honeysuckle Rose (With Velma Middleton), Cabaret (Live), Cotton Tail (With Duke Ellington), Swing Low, Sweet Chariot, Let's Call the Whole Thing Off (With Ella Fitzgerald), Old Rockin' Chair (Live with Johnny Williams), You're the Top, Let's Do It (Let's Fall in Love)


Теги товара: Цветной винил
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