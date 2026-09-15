Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bob Marley - Natty Dread (0600753600665) виниловая пластинка
Natty Dread - студийный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp;amp;amp;amp; The Wailers, вышедший в 1974 году. Это первый альбом без Питера Тоша и Банни Уэйлера и, соответственно, первый альбом коллектива Bob Marley &amp;amp;amp;amp; The Wailers. Также это первый альбом с участием женского трио I Threes, в который входила жена Марли, Рита. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.
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Теги товара: Регги
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Теги товара: Регги
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