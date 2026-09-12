Glenn Gould & Leonard Bernstein Conducting The Columbia Symphony Orchestra - Beethoven, Concerto No. 2 In B-Flat Major For Piano And Orchestra, Op. 19 - Bach, Concerto No. 1 In D Minor For Piano And Orchestra (8719039004843) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675958
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Glenn Gould & Leonard Bernstein Conducting The Columbia Symphony Orchestra - Beethoven, Concerto No. 2 In B-Flat Major For Piano And Orchestra, Op. 19 - Bach, Concerto No. 1 In D Minor For Piano And Orchestra (8719039004843) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ludwig Van Beethoven Cocerto No. 2 In B-Flat Major For Piano And Orchestra, Op. 19, Johann Sebastian Bach Cocerto No. 1 In D Minor For Piano And Orchestra, BWV 1052
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ludwig Van Beethoven Cocerto No. 2 In B-Flat Major For Piano And Orchestra, Op. 19, Johann Sebastian Bach Cocerto No. 1 In D Minor For Piano And Orchestra, BWV 1052
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Glenn Gould & Leonard Bernstein Conducting The Columbia Symphony Orchestra - Beethoven, Concerto No. 2 In B-Flat Major For Piano And Orchestra, Op. 19 - Bach, Concerto No. 1 In D Minor For Piano And Orchestra (8719039004843) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Glenn Gould & Leonard Bernstein Conducting The Columbia Symphony Orchestra - Beethoven, Concerto No. 2 In B-Flat Major For Piano And Orchestra, Op. 19 - Bach, Concerto No. 1 In D Minor For Piano And Orchestra (8719039004843) виниловая пластинка