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James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая пластинка

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James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Think
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) - фото 1
  • James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734798
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Think
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Think, Please, please, please, Tell Me What I Did Wrong, I Don't Mind, I feel that old feeling coming on, The Bells, I've Got Money, Bewildered, I'll Go Crazy, Try me, Love Don't Love Nobody, Come Over Here, And I Do Just What I Want, Lost Someone, Baby cries over the ocean, Night Train
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая пластинка

Сборник записей американского певца, одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века, Джеймса Брауна, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Оригинальный альбом Think! (1960) считается одной из фундаментальных записей, заложивших основу стиля соул. В нем сочетаются страстная манера исполнения Джеймса Брауна и инновационные для того времени аранжировки R&B. Переиздание от Wagram удобно тем, что объединяет ключевые треки того периода на одной пластинке.

Отзывы о товаре James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Think
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Think, Please, please, please, Tell Me What I Did Wrong, I Don't Mind, I feel that old feeling coming on, The Bells, I've Got Money, Bewildered, I'll Go Crazy, Try me, Love Don't Love Nobody, Come Over Here, And I Do Just What I Want, Lost Someone, Baby cries over the ocean, Night Train
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник записей американского певца, одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века, Джеймса Брауна, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Оригинальный альбом Think! (1960) считается одной из фундаментальных записей, заложивших основу стиля соул. В нем сочетаются страстная манера исполнения Джеймса Брауна и инновационные для того времени аранжировки R&B. Переиздание от Wagram удобно тем, что объединяет ключевые треки того периода на одной пластинке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


James Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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