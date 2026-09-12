8719039005512, Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 виниловая пластинка
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Описание товара 8719039005512, Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 виниловая пластинка
Выход в 1955 году записи Гленном Гульдом Гольдберг-вариаций Баха, BWV 988 (Naxos 8.111247), сделал его имя известным во всем мире, поскольку это было исполнение Баха в совершенно новом стиле. В качестве продолжения 23-летний Гульд выбрал три последние сонаты Бетховена, которые в то время обычно предназначались для более опытных пианистов. Исполнение Гульда в порой необычно быстром темпе (исполненном с удивительной ясностью и точностью) и без повторов первоначально вызвало широкую критику за то, что он осмелился быть не таким, как все. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это вполне оправданные интерпретации, сочетающие в себе чуткость и интеллигентность без тени сентиментальности.
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