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8719039005512, Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8719039005512, Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 виниловая пластинка

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8719039005512, Виниловая пластинка Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 - фото 1
8719039005512, Виниловая пластинка Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8719039005512, Виниловая пластинка Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 - фото 1
  • 8719039005512, Виниловая пластинка Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667338
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719039005512, Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 виниловая пластинка

Выход в 1955 году записи Гленном Гульдом Гольдберг-вариаций Баха, BWV 988 (Naxos 8.111247), сделал его имя известным во всем мире, поскольку это было исполнение Баха в совершенно новом стиле. В качестве продолжения 23-летний Гульд выбрал три последние сонаты Бетховена, которые в то время обычно предназначались для более опытных пианистов. Исполнение Гульда в порой необычно быстром темпе (исполненном с удивительной ясностью и точностью) и без повторов первоначально вызвало широкую критику за то, что он осмелился быть не таким, как все. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это вполне оправданные интерпретации, сочетающие в себе чуткость и интеллигентность без тени сентиментальности.

Отзывы о товаре 8719039005512, Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Выход в 1955 году записи Гленном Гульдом Гольдберг-вариаций Баха, BWV 988 (Naxos 8.111247), сделал его имя известным во всем мире, поскольку это было исполнение Баха в совершенно новом стиле. В качестве продолжения 23-летний Гульд выбрал три последние сонаты Бетховена, которые в то время обычно предназначались для более опытных пианистов. Исполнение Гульда в порой необычно быстром темпе (исполненном с удивительной ясностью и точностью) и без повторов первоначально вызвало широкую критику за то, что он осмелился быть не таким, как все. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это вполне оправданные интерпретации, сочетающие в себе чуткость и интеллигентность без тени сентиментальности.
Самовывоз
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Отзывы


8719039005512, Gould, Glenn, Beethoven: Pianosonatas 30, 31, 32 виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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