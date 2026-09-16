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The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка

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The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка - фото 1
The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка - фото 2
The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Byrds
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка - фото 1
  • The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка - фото 2
  • The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730959
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262041165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Byrds
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Mr. Tambourine Man, I'll Feel A Whole Lot Better, The Bells Of Rhymney, Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season), All I Really Want To Do, Chimes Of Freedom, Eight Miles High, Mr. Spaceman, 5 D (Fifth Dimension), So You Want To Be A Rock 'N' Roll Star, My Back Pages
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка

The Byrds — пионеры, соединяющие миры фолка и рока. Их звучание легко узнаваемо по звонкой 12-струнной гитаре Rickenbacker и чистым гармониям. Эта подборка хитов Greatest Hits объединяет наиболее влиятельную работу их расцвета. Альбом преодолевает пропасть между их началом в стиле фолк-рок с такими песнями, как «Mr. Tambourine Man», и психоделическими экспериментами в «Eight Miles High». Он служит своего рода образцом группы, которая навсегда изменила поп-музыку. Музыка The Byrds — это шаблон для фолк-рока и jangly pop. Группа сочетает лирику Боба Дилана с мелодическими структурами The Beatles, что приводит к уникальному звучанию. Более поздние композиции из этой сборки также исследуют границы психоделического рока.

Отзывы о товаре The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262041165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Byrds
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Mr. Tambourine Man, I'll Feel A Whole Lot Better, The Bells Of Rhymney, Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season), All I Really Want To Do, Chimes Of Freedom, Eight Miles High, Mr. Spaceman, 5 D (Fifth Dimension), So You Want To Be A Rock 'N' Roll Star, My Back Pages
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
The Byrds — пионеры, соединяющие миры фолка и рока. Их звучание легко узнаваемо по звонкой 12-струнной гитаре Rickenbacker и чистым гармониям. Эта подборка хитов Greatest Hits объединяет наиболее влиятельную работу их расцвета. Альбом преодолевает пропасть между их началом в стиле фолк-рок с такими песнями, как «Mr. Tambourine Man», и психоделическими экспериментами в «Eight Miles High». Он служит своего рода образцом группы, которая навсегда изменила поп-музыку. Музыка The Byrds — это шаблон для фолк-рока и jangly pop. Группа сочетает лирику Боба Дилана с мелодическими структурами The Beatles, что приводит к уникальному звучанию. Более поздние композиции из этой сборки также исследуют границы психоделического рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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