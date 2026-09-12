Юрий Охочинский - THE BEST (4620032912766) виниловая пластинка
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Описание товара Юрий Охочинский - THE BEST (4620032912766) виниловая пластинка
Музыкальное издательство Imagine Club представляет виниловое издание сборника лучших песен в исполнении бархатного голоса Петербурга и просто романтика - Юрия Охочинского. Такие его хиты как Вальс и Мой Бархатный Апрель являются золотым фондом поклонников жанра. Лимитированное издание на классическом черном виниле. Тираж 300 экземпляров. Юрий Охочинский - российский певец, строит репертуар на лирических балладах и романтических песнях. Участвует во многочисленных музыкальных телепередачах, концертирует. По окончании Ленинградского института театра, музыки и кинематографии два года работал в рок-театре ансамбля Поющие гитары, где исполнил главные роли в рок-опере Фламандская легенда и мюзикле Гонки. В 1983 году начинается сольная карьера певца. Первый хит - Не расстались мы. В 1998 году создаёт концертную программу Романтики джаза и совместный с Давидом Голощёкиным концерт памяти певца Фрэнка Синатры (Филармония джазовой музыки). Юрий Охочинский является редчайшим исполнителем-вокалистом романтического направления в современной эстрадной музыке. Обладая красивым и уникальным тембром голоса, он к тому же наделен высочайшим артистизмом, что делает его концерты высокоэстетичным явлением, резко выделяя его из круга современных исполнителей популярной песни, - Давид Голощёкин. Озвучивал русскую версию главной темы в мультфильме Похождения императора студии Walt Disney. В американской версии её исполнял Том Джонс, с которым ещё в 1994 году Юрий познакомился лично. В 2009 году презентавал авторскую книгу Всегда с музыкой в сердце.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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