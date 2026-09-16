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Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка

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Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Будущее Ждет Нас
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Будущее Ждет Нас
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Будущее ждёт нас, Пикник, Кукла с человеческим лицом, берегов, Египтянин Сияние, В поисках острова, Остров, Иероглиф, Всё хорошо!, Только не плачь, палач, У шамана три руки, Из мышеловки, Я ни разу за морем не был
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка

Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома -1982 год.



Теги товара: Русский рок, Пикник

Отзывы о товаре Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Будущее Ждет Нас
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Будущее ждёт нас, Пикник, Кукла с человеческим лицом, берегов, Египтянин Сияние, В поисках острова, Остров, Иероглиф, Всё хорошо!, Только не плачь, палач, У шамана три руки, Из мышеловки, Я ни разу за морем не был
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома -1982 год.


Теги товара: Русский рок, Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пикник - Будущее Ждет Нас (4680068804367) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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