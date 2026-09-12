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Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка

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Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Беспечный Русский Бродяга
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696035
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Беспечный Русский Бродяга
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Афанасий Никитин буги (хождение за три моря - 2), Шумелка, О смысле всего сущего, Духовные люди, Мама, я не могу больше пить, Voulez-vous coucher avec moi?, Стаканы, Беспечный русский бродяга, Голова Альфредо Гарсии, День в доме дождя, Ткачиха, Гимн анахорету, Дело за мной, Многоточие
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Аквариум - Беспечный Русский Бродяга (4640004135832) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Беспечный Русский Бродяга
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Афанасий Никитин буги (хождение за три моря - 2), Шумелка, О смысле всего сущего, Духовные люди, Мама, я не могу больше пить, Voulez-vous coucher avec moi?, Стаканы, Беспечный русский бродяга, Голова Альфредо Гарсии, День в доме дождя, Ткачиха, Гимн анахорету, Дело за мной, Многоточие
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок
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