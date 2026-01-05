Игорь Тальков - Лучшие Песни (4680068805043) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Игорь Тальков - Лучшие Песни (4680068805043) виниловая пластинка
Игорь Владимирович Тальков (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт- песенник, киноактёр и писатель. Основатель и лидер рок-группы «Спасательный круг», до этого сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб». Отец музыканта, лидера группы «МирИмиР» Игоря Талькова-младшего.. Впервые Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале «Песня года» с композицией Давида Тухманова «Чистые пруды». После этого, чтобы поделиться с аудиторией собственными песнями, многие из которых по музыкальному стилю и тексту отличались от произведений, исполнявшихся им ранее, Тальков создал группу «Спасательный круг» и поехал с нею на гастроли с программой, состоявшей из двух частей («песни гражданского содержания» и «лирика»). К1989 году им было написано более двухсот песен. Творчество Талькова трудно отнести к какому-либо определённому музыкальному жанру, оно находится на стыке поп-музыки, рок-музыки и авторской песни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Эстрада
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Теги товара: Русский рок, Эстрада
Достоинства:
Комментарий:
диск дошол отлично упокован я доволен спасибо продовцу
Отзывы о товаре Игорь Тальков - Лучшие Песни (4680068805043) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
диск дошол отлично упокован я доволен спасибо продовцу