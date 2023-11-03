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Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 1
Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 2
Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 3
Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 4
Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 5
Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 6
Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 5
  • Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 6
  • Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98611
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка

Track List

A1Michael Buble – You Make Me Feel So Young
A2Michael Buble – It's A Beautiful Day
A3Michael Buble – To Love Somebody
A4Michael Buble – Who's Lovin' You
A5Michael Buble, Reese Witherspoon – Something Stupid
A6Michael Buble – Come Dance With Me
A7Michael Buble – Close Your Eyes
B1Michael Buble, Bryan Adams – After All
B2Michael Buble, Naturally 7 – Have I Told You Lately That I Love You
B3Michael Buble – To Be Loved
B4Michael Buble – You've Got A Friend In Me
B5Michael Buble, The Puppini Sisters – Nevertheless (I'm In Love With You)
B6Michael Buble – I Got It Easy
B7Michael Buble – Young At Heart

Отзывы о товаре Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка

03.11.2023
Рустем

Достоинства:
Альбом для приятного вечера. Оформление простое, но вопросов к самой пластинке нет, без щелчков и шумов

Комментарий:
Доволен. Доставка как всегда быстро
19.09.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом, прекрасного исполнителя.
Звук отличный.

Недостатки:
Нет
18.09.2022
Дмитрий

Достоинства:
отличная запись, качественное изготовление.

Недостатки:
не обнаружил, могли антистатическим пакетом укомплектовать.

Комментарий:
Ведущий современный исполнитель репертуара Great American Songbook, обладатель нескольких премий («Грэмми» и Juno Awards). Приятный вокал и стиль музыки.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Michael Buble – You Make Me Feel So Young
A2Michael Buble – It's A Beautiful Day
A3Michael Buble – To Love Somebody
A4Michael Buble – Who's Lovin' You
A5Michael Buble, Reese Witherspoon – Something Stupid
A6Michael Buble – Come Dance With Me
A7Michael Buble – Close Your Eyes
B1Michael Buble, Bryan Adams – After All
B2Michael Buble, Naturally 7 – Have I Told You Lately That I Love You
B3Michael Buble – To Be Loved
B4Michael Buble – You've Got A Friend In Me
B5Michael Buble, The Puppini Sisters – Nevertheless (I'm In Love With You)
B6Michael Buble – I Got It Easy
B7Michael Buble – Young At Heart
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.11.2023
Рустем

Достоинства:
Альбом для приятного вечера. Оформление простое, но вопросов к самой пластинке нет, без щелчков и шумов

Комментарий:
Доволен. Доставка как всегда быстро
19.09.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом, прекрасного исполнителя.
Звук отличный.

Недостатки:
Нет
18.09.2022
Дмитрий

Достоинства:
отличная запись, качественное изготовление.

Недостатки:
не обнаружил, могли антистатическим пакетом укомплектовать.

Комментарий:
Ведущий современный исполнитель репертуара Great American Songbook, обладатель нескольких премий («Грэмми» и Juno Awards). Приятный вокал и стиль музыки.


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