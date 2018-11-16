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Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка

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Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка - фото 1
Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка - фото 2
Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.11.2018
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
LOVE
Жанр
Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 191972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BUBLE, MICHAEL
filter_none Товар входит в коллекцию BUBLE, MICHAEL

Коллекция BUBLE, MICHAEL


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624903444
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.11.2018
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
LOVE
Жанр
Vocal jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка

Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624903444
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.11.2018
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
LOVE
Жанр
Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Buble - Love (0093624903444) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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