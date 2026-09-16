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Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12" Single) (0191404164419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12" Single) (0191404164419) виниловая пластинка

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Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 1
Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 2
Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 3
Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 4
Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 5
Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
PRODIGY
Альбом (сингл)
Firestarter
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 1
  • Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 2
  • Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 3
  • Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 4
  • Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 5
  • Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12&quot; Single) (0191404164419) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734633
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12" Single) (0191404164419) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404164419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
PRODIGY
Альбом (сингл)
Firestarter
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Firestarter, Firestarter (Empirion Mix) Disc, Firestarter (Andy C Remix), Firestarter (Instrumental)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12" Single) (0191404164419) виниловая пластинка

Песня "Firestarter" группы The Prodigy, выпущенная в 1996 году, стала поворотным моментом в поп-культурном восприятии электронной музыки. Композиция разрушила границы между рейвом, панком и роком, выведя ранее субкультурную сцену биг-бита в мейнстрим. В честь 30-летия лейбл XL Recordings выпускает юбилейное издание на 12-дюймовом виниле, включающее ремиксы и инструментальную версию этой легендарной песни. Сильное влияние оказала сценическая харизма Кита Флинта: его агрессивный вокал, анархичный стиль и провокационная физическая активность резко контрастировали с преобладающими поп-образами 1990-х годов. Таким образом, «Firestarter» стал экраном для юношеского гнева, нонконформизма и общего недоверия к власти. Трек звучал не только в клубах, но и на рок-фестивалях, попадал в чарты и звучал на музыкальном телевидении — это был момент культурного пересечения. По сей день «Firestarter» остается символом музыкальной трансгрессии и того, как электронная музыка смогла обрести бунтарский, социально значимый голос.

Отзывы о товаре Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12" Single) (0191404164419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404164419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
PRODIGY
Альбом (сингл)
Firestarter
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Firestarter, Firestarter (Empirion Mix) Disc, Firestarter (Andy C Remix), Firestarter (Instrumental)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Песня "Firestarter" группы The Prodigy, выпущенная в 1996 году, стала поворотным моментом в поп-культурном восприятии электронной музыки. Композиция разрушила границы между рейвом, панком и роком, выведя ранее субкультурную сцену биг-бита в мейнстрим. В честь 30-летия лейбл XL Recordings выпускает юбилейное издание на 12-дюймовом виниле, включающее ремиксы и инструментальную версию этой легендарной песни. Сильное влияние оказала сценическая харизма Кита Флинта: его агрессивный вокал, анархичный стиль и провокационная физическая активность резко контрастировали с преобладающими поп-образами 1990-х годов. Таким образом, «Firestarter» стал экраном для юношеского гнева, нонконформизма и общего недоверия к власти. Трек звучал не только в клубах, но и на рок-фестивалях, попадал в чарты и звучал на музыкальном телевидении — это был момент культурного пересечения. По сей день «Firestarter» остается символом музыкальной трансгрессии и того, как электронная музыка смогла обрести бунтарский, социально значимый голос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12" Single) (0191404164419) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2730 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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