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John Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пластинка

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John Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98684
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227535018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Favorite Things, Ev'ry Time We Say Goodbye, Summertime, But Not for Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пластинка

Track List

A1My Favorite Things13:41
A2Everytime We Say Goodbye5:39
B1Summertime11:31
B2But Not For Me5:39

Отзывы о товаре John Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227535018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Favorite Things, Ev'ry Time We Say Goodbye, Summertime, But Not for Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1My Favorite Things13:41
A2Everytime We Say Goodbye5:39
B1Summertime11:31
B2But Not For Me5:39
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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