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Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка

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Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 2
Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 3
Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 4
Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 5
Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 6
Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 7
Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Saxophone Colossus
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 5
  • Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 6
  • Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 7
  • Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698605
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Saxophone Colossus
Трек-лист
Thomas, You Dont Know What Love Is, Strode Rode, Moritat, Blue Seven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Thomas, You Dont Know What Love Is, Strode Rode, Moritat, Blue Seven

Отзывы о товаре Sonny Rollins - Saxophone Colossus (9003829977875) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Saxophone Colossus
Трек-лист
Thomas, You Dont Know What Love Is, Strode Rode, Moritat, Blue Seven
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Thomas, You Dont Know What Love Is, Strode Rode, Moritat, Blue Seven
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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