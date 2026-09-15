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The Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка

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The Flamin&#039; Groovies - I&#039;ll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - фото 1
The Flamin&#039; Groovies - I&#039;ll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - фото 2
The Flamin&#039; Groovies - I&#039;ll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - фото 3
The Flamin&#039; Groovies - I&#039;ll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - фото 4
The Flamin&#039; Groovies - I&#039;ll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
The Flamin Groovies
Альбом (сингл)
A Bucket of Brains EP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flamin&#039; Groovies - I&#039;ll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flamin&#039; Groovies - I&#039;ll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flamin&#039; Groovies - I&#039;ll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flamin&#039; Groovies - I&#039;ll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - фото 4
  • The Flamin&#039; Groovies - I&#039;ll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647484
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295104139]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
The Flamin Groovies
Альбом (сингл)
A Bucket of Brains EP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Shake Some Action, Tallahassee Lassie, Married Woman, Get A Shot Of Rhythm And Blues, Slow Death, You Tore Me Down, Little Queenie, Shake Some Action (1995 Mixdown)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка

EP популярной американской рок-группы The Flamin Groovies. Материал впервые будет выпущен на виниле. Лимитированное издание на 10 пластинке, эксклюзивно для Record Store Day 2021.. Рок-группа из Сан-Франциско, The Flamin Groovies, переехала в Великобританию в 1972 году, где они подписали контракт с United Artists. В течение года они записали «The Rockfield Recordings» с британским продюсером Дэйвом Эдмондсом в студии Rockfield в Уэльсе. Впервые все их записи 1972 года для United Artists будут выпущены на виниле, при том что ранее они были доступны только на компакт-диске «A Bucket of Brains» в 1995 году. 10-дюймовая пластинка включает в себя как оригинальный микс, так и ремикс 1995 года, на оригинальной скорости, их шедевра Shake Some Action. Издание ограничено тиражом 6500 копий.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295104139]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
The Flamin Groovies
Альбом (сингл)
A Bucket of Brains EP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Shake Some Action, Tallahassee Lassie, Married Woman, Get A Shot Of Rhythm And Blues, Slow Death, You Tore Me Down, Little Queenie, Shake Some Action (1995 Mixdown)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
EP популярной американской рок-группы The Flamin Groovies. Материал впервые будет выпущен на виниле. Лимитированное издание на 10 пластинке, эксклюзивно для Record Store Day 2021.. Рок-группа из Сан-Франциско, The Flamin Groovies, переехала в Великобританию в 1972 году, где они подписали контракт с United Artists. В течение года они записали «The Rockfield Recordings» с британским продюсером Дэйвом Эдмондсом в студии Rockfield в Уэльсе. Впервые все их записи 1972 года для United Artists будут выпущены на виниле, при том что ранее они были доступны только на компакт-диске «A Bucket of Brains» в 1995 году. 10-дюймовая пластинка включает в себя как оригинальный микс, так и ремикс 1995 года, на оригинальной скорости, их шедевра Shake Some Action. Издание ограничено тиражом 6500 копий.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V10) (0190295104139) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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