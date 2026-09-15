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Sharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка

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Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 1
Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 2
Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 3
Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 4
Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 5
Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sharon Corr
Альбом (сингл)
The Fool & The Scorpion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 1
  • Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 2
  • Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 3
  • Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 4
  • Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 5
  • Sharon Corr - The Fool &amp; The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296739095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sharon Corr
Альбом (сингл)
The Fool & The Scorpion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Fool and the Scorpion, Freefall, Lend Me Your Shoulder, A Thousand Lives, Under a Daylight Moon, Running on Rooftops, My Beautiful, Tease Me, The Heart is a Lonely Hunter, Only You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка

Новый сольный альбом ирландской певицы Шэрон Корр из The Corrs. Отмеченная наградами мультиинструменталистка и певица Шэрон Корр выпускает свой третий студийный альбом «The Fool and the Scorpion», выход которого намечен на 24 сентября. Дебютный одноименный сингл альбома - мощное изображение конца отношений; жестоко честное, но поэтическое отражение несовершенства жизни. Написанный в самолете среди бурной турбулентности, вокал Шэрон прекрасно сочетается с зажигательным фортепианным мотивом. Вдохновенная такими великими авторами как Ник Дрейк и Джони Митчелл, Шэрон черпала эмоции из периода времени, который она называет «самым большим штормом в своей жизни». В результате пластинка представляет собой сплоченную работу; путешествие, которое сосредоточено на желании двигаться вперед и верить в себя и свою цель. Альбом из 10 треков был записан вживую всего за 20 дней в The Village в Лос-Анджелесе, с Ларри Кляйном (Нора Джонс, Трейси Чепмен, Джони Митчелл) в качестве продюсера и Тимом Пирсом (Bon Jovi, Селин Дион, Селена Гомес) на гитаре. Музыкальность альбома подчеркивает достижения Шэрон как мультиинструменталистки, за плечами которой более 30 лет написания песен. Как участница The Corrs, Шарон продала более 45 миллионов альбомов, совершила поездку по аренам и стадионам по всему миру и стала именем нарицательным на всех континентах. Имея за плечами два сольных альбома, Шэрон наслаждалась свободой полного художественного самовыражения с красиво созданными мелодиями и интимными текстами, лежащими в основе ее написания песен. «The Fool And The Scorpion» обещает стать примером ее мастерства в рассказывании историй, поскольку она приглашает слушателя разделить ее радость, ее душевную боль и все, что между ними.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296739095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sharon Corr
Альбом (сингл)
The Fool & The Scorpion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Fool and the Scorpion, Freefall, Lend Me Your Shoulder, A Thousand Lives, Under a Daylight Moon, Running on Rooftops, My Beautiful, Tease Me, The Heart is a Lonely Hunter, Only You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый сольный альбом ирландской певицы Шэрон Корр из The Corrs. Отмеченная наградами мультиинструменталистка и певица Шэрон Корр выпускает свой третий студийный альбом «The Fool and the Scorpion», выход которого намечен на 24 сентября. Дебютный одноименный сингл альбома - мощное изображение конца отношений; жестоко честное, но поэтическое отражение несовершенства жизни. Написанный в самолете среди бурной турбулентности, вокал Шэрон прекрасно сочетается с зажигательным фортепианным мотивом. Вдохновенная такими великими авторами как Ник Дрейк и Джони Митчелл, Шэрон черпала эмоции из периода времени, который она называет «самым большим штормом в своей жизни». В результате пластинка представляет собой сплоченную работу; путешествие, которое сосредоточено на желании двигаться вперед и верить в себя и свою цель. Альбом из 10 треков был записан вживую всего за 20 дней в The Village в Лос-Анджелесе, с Ларри Кляйном (Нора Джонс, Трейси Чепмен, Джони Митчелл) в качестве продюсера и Тимом Пирсом (Bon Jovi, Селин Дион, Селена Гомес) на гитаре. Музыкальность альбома подчеркивает достижения Шэрон как мультиинструменталистки, за плечами которой более 30 лет написания песен. Как участница The Corrs, Шарон продала более 45 миллионов альбомов, совершила поездку по аренам и стадионам по всему миру и стала именем нарицательным на всех континентах. Имея за плечами два сольных альбома, Шэрон наслаждалась свободой полного художественного самовыражения с красиво созданными мелодиями и интимными текстами, лежащими в основе ее написания песен. «The Fool And The Scorpion» обещает стать примером ее мастерства в рассказывании историй, поскольку она приглашает слушателя разделить ее радость, ее душевную боль и все, что между ними.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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