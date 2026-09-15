Описание товара Newfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка

Дебютный EP популярного британского коллектива newfamiliar. newfamiliar выпустили только два трека за свою быстро растущую карьеру, но они уже достигли некоторых знаковых моментов. Еще до выпуска своего первого сингла, они уже участвовали в виртуальном Big Weekend на Radio 1, на основе чего они выпустили «How Can I?» И «Here For You», которые заняли первое и второе место в чарте исполнителей и авторов песен iTunes. За первоначальной поддержкой на радио со стороны BBC Introduction вскоре последовала похвала от легендарного Элтона Джона, который представил их более широкой аудитории в своем шоу Rocket Hour. Вокруг трио активно формируется быстрорастущая фан-база: фанаты очарованы эмоциональной лирикой группы, вневременными, но современными мелодиями, а также пылкой душой и чувствительностью голоса фронтмена Райана Джонстона. Теперь группа в состав которой также входят гитаристы Уилл Бут и Дэнни Хепворт выпускает долгожданный дебютный мини-альбом Textures». Поклонники, которые были в восторге от их предыдущих треков, найдут чем восхищаться в новом сингле "Antidote". newfamiliar создали запоминающийся образ, который сразу вызовет отклик у всех, кто любил, терял и изо всех сил пытался собрать осколки. Мрачное настроение песни создается с помощью урезанного аккомпанемента акустической гитары, но по мере того, как усиливается тоска, она становится все более яркой и драматичной. Завершает EP «Textures» еще одна новая песня под названием «Natural Disaster». Хотя трек расширяет меланхолические темы предшествующих ему песен, его зажигательная вокальная гармония, яркая гитарная работа и реверберирующие ритмы порождают оптимистичное ощущение, что наступят лучшие времена. newfamiliar комментирует: «EP «Textures» - это введение в наш звук и написание песен. Сочетание органических и цифровых звуков с этими конкретными песнями действительно помогло нам создать звуковой ландшафт, который, мы надеемся, станет синонимом нашего имени». newfamiliar пригласил некоторых желанных сотрудников помочь им раскрыть потенциал «Textures». Все четыре песни были спродюсированы Ричем Купером (Билли Мартен, Том Оделл), сведены Кензо Таунсендом (Florence + The Machine, U2) и сведены на студии Abbey Road. Результат напоминает наблюдательный лиризм Дермота Кеннеди, характерный соул Паоло Нутини, остроту Fleet Foxes и интимность раннего Bon Iver. Как и любимый автор песен Джонстона, Билл Уизерс, новички больше любят храбрость, чем браваду, глубину чувств превыше театральности.