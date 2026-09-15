Kojey Radical - Reason To Smile (0190296461026) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kojey Radical
Альбом (сингл)
Reason To Smile
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
В наличии
Код товара: 647512
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296461026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kojey Radical
Альбом (сингл)
Reason To Smile
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reason to Smile (feat. Tiana Major9), Together, Nappy, Silk (feat. Masego), Pressure (feat. Shae Universe), Born (feat. Cashh), Pusher Man: BWI, Talkin (feat. Kelis & Tiana Major9), War OutLex Amor), Payback (feat. Knucks), Fubu, Beautiful (feat. Wretch 32 & Shakka), Anywhere (feat. Ego Ella May), Solo (feat. Rexx Life Raj), Gangsta
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kojey Radical - Reason To Smile (0190296461026) виниловая пластинка
Дебютный лонгплей британского музыкального исполнителя Kojey Radical, чей стиль описывают как смесь грайм-хип-хопа, альтернативного рэпа и устной речи. На протяжении четырех предыдущих EP, Kojey Radical дарил людям величие, но на «Reason to Smile» он стремится к совершенству. Определяемый звуком, который он описывает как «пространство и бас», и включающий синглы «War Outside (feat. Lex Amor)», «Gangsta» и «Reason to Smile», альбом, без сомнения, является самой амбициозной и законченной работой Kojey Radical на сегодняшний день и четким определением уровней, которыми он оперирует. В альбоме приняли участие Tiana Major9, Masego, Sha? Universe, Cashh, Kelis, Lex Amor и другие, включая его собственную мать.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296461026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kojey Radical
Альбом (сингл)
Reason To Smile
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reason to Smile (feat. Tiana Major9), Together, Nappy, Silk (feat. Masego), Pressure (feat. Shae Universe), Born (feat. Cashh), Pusher Man: BWI, Talkin (feat. Kelis & Tiana Major9), War OutLex Amor), Payback (feat. Knucks), Fubu, Beautiful (feat. Wretch 32 & Shakka), Anywhere (feat. Ego Ella May), Solo (feat. Rexx Life Raj), Gangsta
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Дебютный лонгплей британского музыкального исполнителя Kojey Radical, чей стиль описывают как смесь грайм-хип-хопа, альтернативного рэпа и устной речи. На протяжении четырех предыдущих EP, Kojey Radical дарил людям величие, но на «Reason to Smile» он стремится к совершенству. Определяемый звуком, который он описывает как «пространство и бас», и включающий синглы «War Outside (feat. Lex Amor)», «Gangsta» и «Reason to Smile», альбом, без сомнения, является самой амбициозной и законченной работой Kojey Radical на сегодняшний день и четким определением уровней, которыми он оперирует. В альбоме приняли участие Tiana Major9, Masego, Sha? Universe, Cashh, Kelis, Lex Amor и другие, включая его собственную мать.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kojey Radical - Reason To Smile (0190296461026) виниловая пластинка - стоимость товара 1670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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