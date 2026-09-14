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John Coltrane - My Favorite Things (Music Legends) (3596974189461) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - My Favorite Things (Music Legends) (3596974189461) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - My Favorite Things (Music Legends) (3596974189461) - фото 1
  • John Coltrane - My Favorite Things (Music Legends) (3596974189461) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734889
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974189461]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Giant Steps, Na?ma, My Favorite Things, Aisha, Soul Eyes, Tunji, Nancy (With The Laughing Face)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Music Legends (6)
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - My Favorite Things (Music Legends) (3596974189461) виниловая пластинка

Сборник записей одного из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века саксофониста Джона Колтрейна, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Оригинальный альбом "My Favorite Things" вышел в марте 1961 года и стал первым альбомом, на котором Джон Колтрейн, помимо тенор-саксофона, играл на сопрано-саксофоне. Его сопрано-саксофон занимает центральное место в двух из четырех композиций альбома, включая незабываемое исполнение заглавной песни, написанной Роджерсом и Хаммерстайном для мюзикла "Звуки музыки". Успех песни помог познакомить Колтрейна с более широкой аудиторией, а альбом продолжил вдохновлять последующие поколения поклонников. В знак признания непреходящей художественной и исторической значимости альбома, "My Favorite Things" был включен в Зал славы Грэмми в 1998 году и получил золотой сертификат в 2018 году. Данный релиз Wagram является компиляцией, объединяющей знаковые композиции Колтрейна разных лет.

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974189461]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Giant Steps, Na?ma, My Favorite Things, Aisha, Soul Eyes, Tunji, Nancy (With The Laughing Face)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Music Legends (6)
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник записей одного из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века саксофониста Джона Колтрейна, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Оригинальный альбом "My Favorite Things" вышел в марте 1961 года и стал первым альбомом, на котором Джон Колтрейн, помимо тенор-саксофона, играл на сопрано-саксофоне. Его сопрано-саксофон занимает центральное место в двух из четырех композиций альбома, включая незабываемое исполнение заглавной песни, написанной Роджерсом и Хаммерстайном для мюзикла "Звуки музыки". Успех песни помог познакомить Колтрейна с более широкой аудиторией, а альбом продолжил вдохновлять последующие поколения поклонников. В знак признания непреходящей художественной и исторической значимости альбома, "My Favorite Things" был включен в Зал славы Грэмми в 1998 году и получил золотой сертификат в 2018 году. Данный релиз Wagram является компиляцией, объединяющей знаковые композиции Колтрейна разных лет.
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