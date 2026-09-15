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Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка

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Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка - фото 1
Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка - фото 2
Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка - фото 3
Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Errors In The History Of God/ Unknown Male 01
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка - фото 1
  • Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка - фото 2
  • Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка - фото 3
  • Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647424
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296548819]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Errors In The History Of God/ Unknown Male 01
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Errors in the History of God, Unknown Male
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка

Новый лимитированный 10" сингл от Biffy Clyro представляет эпическую драму "Errors In The History of God" вместе с другим новым треком "Unknown Male". Оба трека войдут в грядущий релиз The Myth of the Happily Ever. За шесть авантюрных минут "Errors In The History of God", группа исследует каждую грань, которой они славятся, впитывая неосторожные эмоции ее вступления, перекос нестандартного разрыва и зазубренный спиральный рифф, переходящий в катастрофическое крещендо.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296548819]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Errors In The History Of God/ Unknown Male 01
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Errors in the History of God, Unknown Male
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый лимитированный 10" сингл от Biffy Clyro представляет эпическую драму "Errors In The History of God" вместе с другим новым треком "Unknown Male". Оба трека войдут в грядущий релиз The Myth of the Happily Ever. За шесть авантюрных минут "Errors In The History of God", группа исследует каждую грань, которой они славятся, впитывая неосторожные эмоции ее вступления, перекос нестандартного разрыва и зазубренный спиральный рифф, переходящий в катастрофическое крещендо.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Biffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10) (0190296548819) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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