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Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка

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Johnny Hallyday - Deux Sortes D&#039;hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Hallyday - Deux Sortes D&#039;hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Hallyday - Deux Sortes D&#039;hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка - фото 3
Johnny Hallyday - Deux Sortes D&#039;hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Johnny Hallyday
Альбом (сингл)
Deux Sortes Dhommes (V12)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Johnny Hallyday - Deux Sortes D&#039;hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Hallyday - Deux Sortes D&#039;hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Hallyday - Deux Sortes D&#039;hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnny Hallyday - Deux Sortes D&#039;hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424424
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295179328]
Исполнитель
Johnny Hallyday
Альбом (сингл)
Deux Sortes Dhommes (V12)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка

Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295179328]
Исполнитель
Johnny Hallyday
Альбом (сингл)
Deux Sortes Dhommes (V12)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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