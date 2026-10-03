Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Johnny Hallyday
Альбом (сингл)
Deux Sortes Dhommes (V12)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
В наличии
Код товара: 424424
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1 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295179328]
Исполнитель
Johnny Hallyday
Альбом (сингл)
Deux Sortes Dhommes (V12)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка
Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295179328]
Исполнитель
Johnny Hallyday
Альбом (сингл)
Deux Sortes Dhommes (V12)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Johnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295179328) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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