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Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка

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Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка - фото 1
Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка - фото 2
Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка - фото 3
Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Fallen Torches
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка - фото 1
  • Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка - фото 2
  • Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка - фото 3
  • Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500726
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0054391926029]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Fallen Torches
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fallen Torches, Fallen Torches (Instrumental)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка

12-дюймовый сингл знаменитой американской метал-группы Mastodon. Лимитированное издание на Picture Vinyl, эксклюзивно для Record Store Day 2021. «Fallen Torches», нашумевший трек из сборника Mastodon "Medium Rarities" 2020 года, будет выпущен для RSD Drops ограниченным тиражом в формате Picture-диска. На стороне B представлена ранее неиздававшаяся инструментальная версия «Fallen Torches». Этот релиз наверняка станет предметом коллекционирования всех поклонников Mastodon.



Теги товара: Picture Disc

Отзывы о товаре Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0054391926029]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Fallen Torches
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fallen Torches, Fallen Torches (Instrumental)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
12-дюймовый сингл знаменитой американской метал-группы Mastodon. Лимитированное издание на Picture Vinyl, эксклюзивно для Record Store Day 2021. «Fallen Torches», нашумевший трек из сборника Mastodon "Medium Rarities" 2020 года, будет выпущен для RSD Drops ограниченным тиражом в формате Picture-диска. На стороне B представлена ранее неиздававшаяся инструментальная версия «Fallen Torches». Этот релиз наверняка станет предметом коллекционирования всех поклонников Mastodon.


Теги товара: Picture Disc
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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