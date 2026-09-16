The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) виниловая пластинка
Сборник лучших песен легендарной американской группы The Drifters, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Вокальная группа The Drifters была образована в 1953 году в Нью-Йорке. В число основателей вошли вокалист Клайд Макфаттер, братья Герхарт и Эндрю Трэшер, а также Уилли Ферби. За время своего долгого существования группа сменила как минимум 28 участников, включая Бена Э. Кинга в период с 1959 по 1960 год. Джонни Мур был относительно постоянным участником, но и он несколько раз покидал группу. Название группы скрывало как минимум четыре разных воплощения, синглы которых иногда смешивались компанией Atlantic Records в качестве сторон A и B. Несмотря на изменения в составе, Drifters были одной из самых влиятельных групп в ритм-н-блюзе. С Беном Э. Кингом в качестве вокалиста, Drifters добились огромного успеха с такими хитами, как «There Goes My Baby» (1959) и «Save the Last Dance for Me» (1960). После того, как Кинг начал сольную карьеру и его заменил Руди Льюис, Drifters продолжали успешно выступать до середины 1960-х годов с такими песнями, как «Up on the Roof» (1962), «Sweets for My Sweet», «On Broadway» (1963) и «Under the Boardwalk» (1964). После 1966 года вокальная группа исчезла из американских чартов. Однако в начале 1970-х годов группа пережила значительный ренессанс в Великобритании благодаря переизданию материала. В 1988 году Drifters были включены в Зал славы рок-н-ролла.
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