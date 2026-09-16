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The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) виниловая пластинка

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The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) - фото 1
The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Drifters
Альбом (сингл)
SAVE THE LAST DANCE FOR ME
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) - фото 1
  • The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734964
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) виниловая пластинка
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974241169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Drifters
Альбом (сингл)
SAVE THE LAST DANCE FOR ME
Жанр
Jazz
Трек-лист
Save The Last Dance For Me, There Goes My Baby, This Magic Moment, I Count The Tears, Money Honey, Baltimore, I Gotta Get Myself A Woman, No sweet lovin', Fools fall in love, Up On the Roof, Sweets for my sweet, Dance With Me, Please Stay, Ruby Baby, Hypnotized, Some Kind Of Wonderful, When My Little Girl Is Smiling, What'Cha Gonna Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) виниловая пластинка

Сборник лучших песен легендарной американской группы The Drifters, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Вокальная группа The Drifters была образована в 1953 году в Нью-Йорке. В число основателей вошли вокалист Клайд Макфаттер, братья Герхарт и Эндрю Трэшер, а также Уилли Ферби. За время своего долгого существования группа сменила как минимум 28 участников, включая Бена Э. Кинга в период с 1959 по 1960 год. Джонни Мур был относительно постоянным участником, но и он несколько раз покидал группу. Название группы скрывало как минимум четыре разных воплощения, синглы которых иногда смешивались компанией Atlantic Records в качестве сторон A и B. Несмотря на изменения в составе, Drifters были одной из самых влиятельных групп в ритм-н-блюзе. С Беном Э. Кингом в качестве вокалиста, Drifters добились огромного успеха с такими хитами, как «There Goes My Baby» (1959) и «Save the Last Dance for Me» (1960). После того, как Кинг начал сольную карьеру и его заменил Руди Льюис, Drifters продолжали успешно выступать до середины 1960-х годов с такими песнями, как «Up on the Roof» (1962), «Sweets for My Sweet», «On Broadway» (1963) и «Under the Boardwalk» (1964). После 1966 года вокальная группа исчезла из американских чартов. Однако в начале 1970-х годов группа пережила значительный ренессанс в Великобритании благодаря переизданию материала. В 1988 году Drifters были включены в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974241169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Drifters
Альбом (сингл)
SAVE THE LAST DANCE FOR ME
Жанр
Jazz
Трек-лист
Save The Last Dance For Me, There Goes My Baby, This Magic Moment, I Count The Tears, Money Honey, Baltimore, I Gotta Get Myself A Woman, No sweet lovin', Fools fall in love, Up On the Roof, Sweets for my sweet, Dance With Me, Please Stay, Ruby Baby, Hypnotized, Some Kind Of Wonderful, When My Little Girl Is Smiling, What'Cha Gonna Do
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник лучших песен легендарной американской группы The Drifters, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Вокальная группа The Drifters была образована в 1953 году в Нью-Йорке. В число основателей вошли вокалист Клайд Макфаттер, братья Герхарт и Эндрю Трэшер, а также Уилли Ферби. За время своего долгого существования группа сменила как минимум 28 участников, включая Бена Э. Кинга в период с 1959 по 1960 год. Джонни Мур был относительно постоянным участником, но и он несколько раз покидал группу. Название группы скрывало как минимум четыре разных воплощения, синглы которых иногда смешивались компанией Atlantic Records в качестве сторон A и B. Несмотря на изменения в составе, Drifters были одной из самых влиятельных групп в ритм-н-блюзе. С Беном Э. Кингом в качестве вокалиста, Drifters добились огромного успеха с такими хитами, как «There Goes My Baby» (1959) и «Save the Last Dance for Me» (1960). После того, как Кинг начал сольную карьеру и его заменил Руди Льюис, Drifters продолжали успешно выступать до середины 1960-х годов с такими песнями, как «Up on the Roof» (1962), «Sweets for My Sweet», «On Broadway» (1963) и «Under the Boardwalk» (1964). После 1966 года вокальная группа исчезла из американских чартов. Однако в начале 1970-х годов группа пережила значительный ренессанс в Великобритании благодаря переизданию материала. В 1988 году Drifters были включены в Зал славы рок-н-ролла.
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The Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (3596974241169) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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