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Honne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Honne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка

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Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 1
Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 2
Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 3
Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 4
Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 5
Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Honne
Альбом (сингл)
What Would You Do?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 1
  • Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 2
  • Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 3
  • Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 4
  • Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 5
  • Honne - Let&#039;s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647516
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Honne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296684005]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Honne
Альбом (сингл)
What Would You Do?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
About Pain, Coming Home (feat. NIKI), What Would You Do? (feat. Pink Sweat$), Dancing On A Cloud, Now I’m Alone (feat. Sof?a Vald?s), Three Strikes (feat. Khalid), Talk To Me, Back On Top (feat. Griff), Easy On Me, I’m The Lucky One, Heartsong
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Honne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка

Работа над альбомом «LET’S JUST SAY THE WORLD ENDED A WEEK FROM NOW, WHAT WOULD YOU DO?» проходила в 2020 году. Это настоящая новая эра в карьере HONNE, одной из самых изобретательных и оригинальных групп Великобритании, которая сейчас переживает творческий расцвет. В записи материала приняли участие новые британские звезды Griff и Арло Паркс, восходящая звезда София Вальдес и популярный американский певец Халид. А Сэм Смит и MNEK выступили в качестве соавторов треков «Back On Top» и «Easy On Me» соответственно. HONNE рассказали об альбоме:. «Раньше мы ограничивали себя. Мы могли добраться до той части песни, где все становилось по-настоящему захватывающим. Но затем мы возвращались и спрашивали себя, можем ли мы это сделать. Теперь мы обошли правила и сделали все как хотели». HONNE — лондонский электронный дуэт, в состав которого входят Энди Клаттербак и Джеймс Хэтчер. В 2016 году они выпустили дебютный альбом «Warm on a Cold Night» и стали настоящими звездами — их эмоциональная и при этом разнообразная музыка нашла отклик в сердцах миллионов людей. Они отыграли более 150 шоу в разных странах мира, сотрудничали со многими артистами (от BTS до Тома Миша), а в 2018 году стали еще популярнее, выпустив альбом «Love Me/Love Me Not» и суперхит «Day 1».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Honne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296684005]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Honne
Альбом (сингл)
What Would You Do?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
About Pain, Coming Home (feat. NIKI), What Would You Do? (feat. Pink Sweat$), Dancing On A Cloud, Now I’m Alone (feat. Sof?a Vald?s), Three Strikes (feat. Khalid), Talk To Me, Back On Top (feat. Griff), Easy On Me, I’m The Lucky One, Heartsong
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Работа над альбомом «LET’S JUST SAY THE WORLD ENDED A WEEK FROM NOW, WHAT WOULD YOU DO?» проходила в 2020 году. Это настоящая новая эра в карьере HONNE, одной из самых изобретательных и оригинальных групп Великобритании, которая сейчас переживает творческий расцвет. В записи материала приняли участие новые британские звезды Griff и Арло Паркс, восходящая звезда София Вальдес и популярный американский певец Халид. А Сэм Смит и MNEK выступили в качестве соавторов треков «Back On Top» и «Easy On Me» соответственно. HONNE рассказали об альбоме:. «Раньше мы ограничивали себя. Мы могли добраться до той части песни, где все становилось по-настоящему захватывающим. Но затем мы возвращались и спрашивали себя, можем ли мы это сделать. Теперь мы обошли правила и сделали все как хотели». HONNE — лондонский электронный дуэт, в состав которого входят Энди Клаттербак и Джеймс Хэтчер. В 2016 году они выпустили дебютный альбом «Warm on a Cold Night» и стали настоящими звездами — их эмоциональная и при этом разнообразная музыка нашла отклик в сердцах миллионов людей. Они отыграли более 150 шоу в разных странах мира, сотрудничали со многими артистами (от BTS до Тома Миша), а в 2018 году стали еще популярнее, выпустив альбом «Love Me/Love Me Not» и суперхит «Day 1».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Honne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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