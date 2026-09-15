Honne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Honne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (0190296684012) виниловая пластинка
Работа над альбомом «LET’S JUST SAY THE WORLD ENDED A WEEK FROM NOW, WHAT WOULD YOU DO?» проходила в 2020 году. Это настоящая новая эра в карьере HONNE, одной из самых изобретательных и оригинальных групп Великобритании, которая сейчас переживает творческий расцвет. В записи материала приняли участие новые британские звезды Griff и Арло Паркс, восходящая звезда София Вальдес и популярный американский певец Халид. А Сэм Смит и MNEK выступили в качестве соавторов треков «Back On Top» и «Easy On Me» соответственно. HONNE рассказали об альбоме:. «Раньше мы ограничивали себя. Мы могли добраться до той части песни, где все становилось по-настоящему захватывающим. Но затем мы возвращались и спрашивали себя, можем ли мы это сделать. Теперь мы обошли правила и сделали все как хотели». HONNE — лондонский электронный дуэт, в состав которого входят Энди Клаттербак и Джеймс Хэтчер. В 2016 году они выпустили дебютный альбом «Warm on a Cold Night» и стали настоящими звездами — их эмоциональная и при этом разнообразная музыка нашла отклик в сердцах миллионов людей. Они отыграли более 150 шоу в разных странах мира, сотрудничали со многими артистами (от BTS до Тома Миша), а в 2018 году стали еще популярнее, выпустив альбом «Love Me/Love Me Not» и суперхит «Day 1».
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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