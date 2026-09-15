Описание товара Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка

Сольная карьера Бакингема началась в 1981 году с выходом альбома «Law and Order», всего в его дискографии семь студийных альбомов и три концертных. На «Lindsey Buckingham» исполнитель снова демонстрирует мелодический инстинкт и фирменный «пальцевый» стиль игры на гитаре, лишний раз подтверждая статус одного из самых изобретательных и энергичных музыкантов своего поколения. Альбом был написан, записан и спродюсирован самим Бакингемом в собственной домашней студии в Лос-Анджелесе. «Lindsey Buckingham» будет выпущен на CD и черном виниле. Также будет доступно ограниченное издание на синем виниле. Бакингем раскрыл смысл песни «I Don’t Mind»: «Как и многие треки с нового альбома, она рассказывает о трудностях, с которыми пары сталкиваются в длительных отношениях. Со временем два человека неизбежно понимают, что им нужно проявить некоторую гибкость, принять недостатки друг друга и готовиться постоянно работать над проблемами. В этом суть хороших долгих отношений. Песня воспевает дух и дисциплину». Фирменные вокальные и гитарные навыки Бакингема узнаются мгновенно — это особенно заметно в таких песнях, как «Power Down», «Scream» и «Swan Song». Также Бакингем отдает дань уважения фолк-группе 1960-х Pozo-Seco Singers — он полюбил их хит «Time» еще в подростковом возрасте и давно мечтал записать кавер-версию: «Я хотел сделать поп-альбом, но также хотел включить в него песни, больше похожие на искусство, чем на поп-музыку. С возрастом вы все больше погружаетесь в свое дело. Возможно, годы помогли мне укрепить наивность и идеализм, которые, как я надеюсь, были со мною всегда». За последние четыре десятилетия Бакингем превратился в радикального экспериментатора с непревзойденной продюсерской смекалкой. До этого он получил известность благодаря участию в группе Fleetwood Mac, где отточил навыки певца, гитариста, автора песен, продюсера и музыкального визионера. Он написал и спродюсировал такие хиты коллектива, как «Go Your Own Way», «Tusk» и «Big Love». Под управлением Бакингема Fleetwood Mac стали одной из самых успешных и популярных рок-групп в истории. В своем сольном проекте Линдси Бакингем играет почти на всех инструментах самостоятельно. Благодаря сложным аранжировкам и изобретательному продакшну его сольные работы буквально завораживают. В 2020 году он принял участие в записи песни The Killers «Caution». Бакингем до сих пор остается востребованным музыкантом, бунтарем и визионером.