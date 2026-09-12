John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка
Студийный альбом Джона Колтрейна, выпущенный в январе 1958 года на лейбле Blue Note Records. Записанный в студии Van Gelder Studio в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, это единственная запись Blue Note, сделанная Колтрейном в качестве руководителя сессии. Он был признан золотым рекордом RIAA. Джон Колтрейн - также известен как Трейн, американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом.
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