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John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка

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John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698590
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Train, Moment's Notice, Locomotion, I'm Old Fashioned, Lazy Bird
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка

Студийный альбом Джона Колтрейна, выпущенный в январе 1958 года на лейбле Blue Note Records. Записанный в студии Van Gelder Studio в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, это единственная запись Blue Note, сделанная Колтрейном в качестве руководителя сессии. Он был признан золотым рекордом RIAA. Джон Колтрейн - также известен как Трейн, американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом.

Отзывы о товаре John Coltrane - Blue Train (9003829977066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Train, Moment's Notice, Locomotion, I'm Old Fashioned, Lazy Bird
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Студийный альбом Джона Колтрейна, выпущенный в январе 1958 года на лейбле Blue Note Records. Записанный в студии Van Gelder Studio в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, это единственная запись Blue Note, сделанная Колтрейном в качестве руководителя сессии. Он был признан золотым рекордом RIAA. Джон Колтрейн - также известен как Трейн, американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом.
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Отзывы


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