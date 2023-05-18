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Beatles - The Decca Tapes (9003829977905) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beatles - The Decca Tapes (9003829977905) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Beatles - The Decca Tapes (9003829977905) виниловая пластинка - фото 1
Beatles - The Decca Tapes (9003829977905) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Beatles - The Decca Tapes (9003829977905) виниловая пластинка - фото 1
  • Beatles - The Decca Tapes (9003829977905) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 601267
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beatles - The Decca Tapes (9003829977905) виниловая пластинка

1. А1. Like Dreamers Do. 2. А2. Money. 3. А3. Till There Was You. 4. А4. Sheik Of Araby. 5. А5. To Know Her Is To Love Her. 6. А6. Take Good Care Of My Baby. 7. А7. Memphis. 8. А8. Sure To Fall. 9. В1. Hello Little Girl. 10. В2. Three Cool Cats. 11. В3. Crying, Waiting, Hoping. 12. В4. Love Of The Loved. 13. В5. September In The Rain. 14. В6. Besame Mucho.

Отзывы о товаре Beatles - The Decca Tapes (9003829977905) виниловая пластинка

18.05.2023
Александр

Достоинства:
Хорошее оформление. Тяжёлая пластмасса. Приличное звучание.

Недостатки:
Не обнаружено недостатков.

Комментарий:
Классная пластинка раннего периода ещё до Джорджа Мартина. Нет ещё Ринго и популярность только в Ливерпуле. Для коллекции обязательная вещь.
13.05.2023
Олег

Достоинства:
The Decca Tapes - издание на 180 гр виниле . Красивая обложка . Интересный подбор песен ( правда только три из них принадлежат дуэту Lennon - McCartney ) .

Недостатки:
Незапечатанная пластинка , пластиковый конверт .

Комментарий:
Запись сделана в 1962 году на студии Decca . По результатам Beatles получили отказ , что считается самой большой ошибкой в истории рок музыки . Рекомендую поклонникам творчества The Beatles .
26.03.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Битловская легенда о которой много написано

Недостатки:
нет

Комментарий:
Проба 1 января 1962 года для Decca стала легендарной. Примерно за час без дублей и наложений были записаны 15 песен. Самые интересные — «Like Dreamers Do», «Hello Little Girl» и «Love Of The Loved», написанные Ленноном и Маккартни. Они не вошли ни на один битловский альбом и существуют только в этом исполнении. Тем не менее Битлз отказали . Официально глава департамента по артистам и репертуару Decca Дик Роу произнёс свою коронную фразу: «Гитарные группы выходят из моды, мистер Эпстайн». Чем всё закончилось все знают ! Теперь мы можем послушать эту запись . Полиграфия выполнена в стиле 60 годов . Звучание на уровне хорошего радио .Масса тихая и присутствует антистатический конверт .



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
1. А1. Like Dreamers Do. 2. А2. Money. 3. А3. Till There Was You. 4. А4. Sheik Of Araby. 5. А5. To Know Her Is To Love Her. 6. А6. Take Good Care Of My Baby. 7. А7. Memphis. 8. А8. Sure To Fall. 9. В1. Hello Little Girl. 10. В2. Three Cool Cats. 11. В3. Crying, Waiting, Hoping. 12. В4. Love Of The Loved. 13. В5. September In The Rain. 14. В6. Besame Mucho.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.05.2023
Александр

Достоинства:
Хорошее оформление. Тяжёлая пластмасса. Приличное звучание.

Недостатки:
Не обнаружено недостатков.

Комментарий:
Классная пластинка раннего периода ещё до Джорджа Мартина. Нет ещё Ринго и популярность только в Ливерпуле. Для коллекции обязательная вещь.
13.05.2023
Олег

Достоинства:
The Decca Tapes - издание на 180 гр виниле . Красивая обложка . Интересный подбор песен ( правда только три из них принадлежат дуэту Lennon - McCartney ) .

Недостатки:
Незапечатанная пластинка , пластиковый конверт .

Комментарий:
Запись сделана в 1962 году на студии Decca . По результатам Beatles получили отказ , что считается самой большой ошибкой в истории рок музыки . Рекомендую поклонникам творчества The Beatles .
26.03.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Битловская легенда о которой много написано

Недостатки:
нет

Комментарий:
Проба 1 января 1962 года для Decca стала легендарной. Примерно за час без дублей и наложений были записаны 15 песен. Самые интересные — «Like Dreamers Do», «Hello Little Girl» и «Love Of The Loved», написанные Ленноном и Маккартни. Они не вошли ни на один битловский альбом и существуют только в этом исполнении. Тем не менее Битлз отказали . Официально глава департамента по артистам и репертуару Decca Дик Роу произнёс свою коронную фразу: «Гитарные группы выходят из моды, мистер Эпстайн». Чем всё закончилось все знают ! Теперь мы можем послушать эту запись . Полиграфия выполнена в стиле 60 годов . Звучание на уровне хорошего радио .Масса тихая и присутствует антистатический конверт .


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