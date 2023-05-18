Beatles - The Decca Tapes (9003829977905) виниловая пластинка

сЕРГЕЙ



Битловская легенда о которой много написанонетПроба 1 января 1962 года для Decca стала легендарной. Примерно за час без дублей и наложений были записаны 15 песен. Самые интересные — «Like Dreamers Do», «Hello Little Girl» и «Love Of The Loved», написанные Ленноном и Маккартни. Они не вошли ни на один битловский альбом и существуют только в этом исполнении. Тем не менее Битлз отказали . Официально глава департамента по артистам и репертуару Decca Дик Роу произнёс свою коронную фразу: «Гитарные группы выходят из моды, мистер Эпстайн». Чем всё закончилось все знают ! Теперь мы можем послушать эту запись . Полиграфия выполнена в стиле 60 годов . Звучание на уровне хорошего радио .Масса тихая и присутствует антистатический конверт .