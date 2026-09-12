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Chet Baker - Angel Eyes (9120005653030) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Angel Eyes (9120005653030) виниловая пластинка

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Chet Baker - Angel Eyes (9120005653030) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698582
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Angel Eyes (9120005653030) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Should Care, Violets For Your Fur, The Song Is You, When I Fall In Love, Good-Bye Autumn In York, Angel Eyes, Street Of Dreams, Forgetful, Deep In A Dream

Отзывы о товаре Chet Baker - Angel Eyes (9120005653030) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Should Care, Violets For Your Fur, The Song Is You, When I Fall In Love, Good-Bye Autumn In York, Angel Eyes, Street Of Dreams, Forgetful, Deep In A Dream
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Angel Eyes (9120005653030) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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