John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Impressions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698591
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005653153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Impressions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
India Up Gainst the Wall Impressions After the Rain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: India Up Gainst the Wall Impressions After the Rain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитLindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) винилова...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитLindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (060349784290...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитThe Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V1...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитNewfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo; All We Have Is Now (V7) (0190296697982) вин...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитSharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая ...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитHonne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Wou...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитHonne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Wou...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитEdith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) в...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в Сплит3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) ...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитVarious Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) винил...
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005653153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Impressions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
India Up Gainst the Wall Impressions After the Rain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: India Up Gainst the Wall Impressions After the Rain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре John Coltrane - Impressions (9120005653153) виниловая пластинка