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Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка

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Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка - фото 1
Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка - фото 2
Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка - фото 3
Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка - фото 4
Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
Scaled And Icy
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка - фото 1
  • Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка - фото 2
  • Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка - фото 3
  • Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка - фото 4
  • Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647371
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678641558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
Scaled And Icy
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Good Day, Choker, Shy Away, The Outside, Saturday, Never Take It, Mulberry Street, Formidable, Bounce Man, No Chances, Redecorate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка

Релиз «Scaled And Icy» состоялся 21 мая 2021 года. В его поддержку были выпущены синглы «Shy Away» и «Saturday». Трек «Shy Away» почти сразу после выхода возглавил чарт Billboard Alternative Airplay и продержался на первом месте целых восемь недель. Он также возглавил хит-парад Billboard Mainstream Rock Airplay. За несколько месяцев клип набрал 37 млн просмотров на YouTube. Песня «Saturday» вошла в топ-10 чарта Rock Airplay, а клип на нее собрал 10 млн просмотров всего лишь за месяц. Альбом «Scaled And Icy» вошел в топ-3 чартов США и Великобритании и удостоился положительных отзывов музыкальных критиков. Журнал NME назвал его «амбициозным заявлением, разрушающим ожидания», портал AllMusic — «совершенством в стиле TOP», а издание Glide Magazine — «триумфом зрелости». Песни были написаны и по большей части спродюсированы Тайлером Джозефом в прошлом году во время самоизоляции в своей домашней студии, тогда как Джош Дан работал над барабанными партиями в разных регионах США. «Scaled And Icy» — продукт дистанционных виртуальных сессий: музыканты рассуждают о том, как жизнь перевернулась вверх дном, испытывая типичные для 2020 года эмоции — тревожность, одиночество, скуку. Группе пришлось отказаться от традиционных студийных сессий. Но в итоге они достигли нового уровня рефлексии и придумали более изобретательный и смелый подход к написанию песен. В результате родилась коллекция треков, где неудачи остаются позади, а в центре внимания — новые возможности, которые стоит запомнить. В 2020 году Twenty One Pilots выпустили два сингла-сюрприза: «Level Of Concern» и «Christmas Saves The Year». «Level Of Concern» царствовал на альтернативном радио в течение 12 недель и вошел в топ-25 чарта Billboard Hot 100, а также получил золотую сертификацию и помог группе выиграть премию American Music Awards в номинации «Любимый альтернативный артист». «Christmas Saves The Year» вышел в самом конце года и вошел в хит-парад Billboard Alternative Airplay, став первой рождественской песней в этом чарте за восемь лет. Более того, в последние минуты 2020 года Twenty One Pilots получили еще одну награду, войдя в Книгу рекордов Гиннесса с революционным клипом «Level Of Concern» — самым длинным музыкальным видео в истории. Музыканты придумали его вместе с режиссером Джейсоном Никелем и Джейсоном Зейдой, режиссером и сценаристом, обладателем многочисленных наград. Ролик стал первым «бесконечным музыкальным клипом», основанным на фанатском контенте из 162 тысяч заявок, и показывался в режиме реального времени на YouTube. При помощи технологии Imposium каждые 3 минуты 40 секунд создавалось новое «фанатское» видео и загружалось на YouTube для прямой трансляции. Предыдущий рекорд принадлежал Фарреллу Уильямсу и его 24-часовому клипу «Happy». «Бесконечный» клип «Level Of Concern» транслировался 177 дней подряд, в течение 4264 часов, 10 минут и 25 секунд.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678641558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
Scaled And Icy
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Good Day, Choker, Shy Away, The Outside, Saturday, Never Take It, Mulberry Street, Formidable, Bounce Man, No Chances, Redecorate
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Релиз «Scaled And Icy» состоялся 21 мая 2021 года. В его поддержку были выпущены синглы «Shy Away» и «Saturday». Трек «Shy Away» почти сразу после выхода возглавил чарт Billboard Alternative Airplay и продержался на первом месте целых восемь недель. Он также возглавил хит-парад Billboard Mainstream Rock Airplay. За несколько месяцев клип набрал 37 млн просмотров на YouTube. Песня «Saturday» вошла в топ-10 чарта Rock Airplay, а клип на нее собрал 10 млн просмотров всего лишь за месяц. Альбом «Scaled And Icy» вошел в топ-3 чартов США и Великобритании и удостоился положительных отзывов музыкальных критиков. Журнал NME назвал его «амбициозным заявлением, разрушающим ожидания», портал AllMusic — «совершенством в стиле TOP», а издание Glide Magazine — «триумфом зрелости». Песни были написаны и по большей части спродюсированы Тайлером Джозефом в прошлом году во время самоизоляции в своей домашней студии, тогда как Джош Дан работал над барабанными партиями в разных регионах США. «Scaled And Icy» — продукт дистанционных виртуальных сессий: музыканты рассуждают о том, как жизнь перевернулась вверх дном, испытывая типичные для 2020 года эмоции — тревожность, одиночество, скуку. Группе пришлось отказаться от традиционных студийных сессий. Но в итоге они достигли нового уровня рефлексии и придумали более изобретательный и смелый подход к написанию песен. В результате родилась коллекция треков, где неудачи остаются позади, а в центре внимания — новые возможности, которые стоит запомнить. В 2020 году Twenty One Pilots выпустили два сингла-сюрприза: «Level Of Concern» и «Christmas Saves The Year». «Level Of Concern» царствовал на альтернативном радио в течение 12 недель и вошел в топ-25 чарта Billboard Hot 100, а также получил золотую сертификацию и помог группе выиграть премию American Music Awards в номинации «Любимый альтернативный артист». «Christmas Saves The Year» вышел в самом конце года и вошел в хит-парад Billboard Alternative Airplay, став первой рождественской песней в этом чарте за восемь лет. Более того, в последние минуты 2020 года Twenty One Pilots получили еще одну награду, войдя в Книгу рекордов Гиннесса с революционным клипом «Level Of Concern» — самым длинным музыкальным видео в истории. Музыканты придумали его вместе с режиссером Джейсоном Никелем и Джейсоном Зейдой, режиссером и сценаристом, обладателем многочисленных наград. Ролик стал первым «бесконечным музыкальным клипом», основанным на фанатском контенте из 162 тысяч заявок, и показывался в режиме реального времени на YouTube. При помощи технологии Imposium каждые 3 минуты 40 секунд создавалось новое «фанатское» видео и загружалось на YouTube для прямой трансляции. Предыдущий рекорд принадлежал Фарреллу Уильямсу и его 24-часовому клипу «Happy». «Бесконечный» клип «Level Of Concern» транслировался 177 дней подряд, в течение 4264 часов, 10 минут и 25 секунд.
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Отзывы


Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка – стоимость товара 2730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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