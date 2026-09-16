Top.Mail.Ru
Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 1
Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 2
Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 1
  • Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 2
  • Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735180
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Михаил Круг - Лучшие Песни (Crystal Blue Vinyl) (4680068807320) виниловая пластинка – стоимость товара 3100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...