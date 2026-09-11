Top.Mail.Ru
Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка - фото 1
Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка - фото 2
Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка - фото 3
Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Clapton Eric
Альбом (сингл)
BBC Theater 1977
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка - фото 1
  • Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка - фото 2
  • Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка - фото 3
  • Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652152
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829979077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Clapton Eric
Альбом (сингл)
BBC Theater 1977
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hello My Friend, Alberta, Alberta, Double Trouble, I Shot The Sheriff, Knocking On Heaven's Door, Sign Language, Further On Up The Road, Badge
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello My Friend, Alberta, Alberta, Double Trouble, I Shot The Sheriff, Knocking On Heaven's Door, Sign Language, Further On Up The Road, Badge

Отзывы о товаре Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829979077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Clapton Eric
Альбом (сингл)
BBC Theater 1977
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hello My Friend, Alberta, Alberta, Double Trouble, I Shot The Sheriff, Knocking On Heaven's Door, Sign Language, Further On Up The Road, Badge
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello My Friend, Alberta, Alberta, Double Trouble, I Shot The Sheriff, Knocking On Heaven's Door, Sign Language, Further On Up The Road, Badge
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clapton Eric - BBC Theater 1977 (Natural Clear) (9003829979077) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...