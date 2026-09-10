Мини-печь Centek CT-1530-36 Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
красный
Объем
36
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
320 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377985
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Характеристики
Бренд
Тип товара
мини-печь
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
красный
Объем
36
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
320 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Конвекция
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
нет
Мощность
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х47х40
Вес, кг.
7.88
Описание товара Мини-печь Centek CT-1530-36 Red
Мини-печь Centek CT-1530-36 оборудована удобным и понятным управлением на передней панели – поворотные переключатели позволяют регулировать время, температуру и режим готовки пищи. Печка оснащена таймером, а также съемной решеткой. Она относится к экономичному классу энергопотребления и способна прогреваться до 320 градусов в процессе использования.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
мини-печь
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
красный
Объем
36
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
320 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Дисплей
нет
Мощность
1600
Страна производитель
Китай
Мини-печь Centek CT-1530-36 оборудована удобным и понятным управлением на передней панели – поворотные переключатели позволяют регулировать время, температуру и режим готовки пищи. Печка оснащена таймером, а также съемной решеткой. Она относится к экономичному классу энергопотребления и способна прогреваться до 320 градусов в процессе использования.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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