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Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой

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Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 1
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 2
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 3
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 4
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 5
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 6
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 7
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 8
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 9
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 10
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 11
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 12
Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Гриль
да
Цвет
голубой
Внутренний объем духовки, л
30
Минимальная температура
40 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Мощность духовки
1800
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 1
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 2
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 3
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 4
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 5
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 6
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 7
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 8
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 9
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 10
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 11
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 12
  • Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730581
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Характеристики

Бренд
Smeg
Гриль
да
Цвет
голубой
Внутренний объем духовки, л
30
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
40 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Дисплей
да
Мощность духовки
1800
Мощность гриля
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х58х48
Вес, кг.
26.2

Описание товара Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой

Мини-печь с функцией приготовления на пару Smeg COF01PBEU — это компактное, но чрезвычайно функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит здоровое питание, точность приготовления и эстетику на кухне. Несмотря на уменьшенные габариты — 40?50?50 см — прибор предлагает широкие возможности благодаря сочетанию традиционного нагрева и технологии приготовления на пару. Модель относится к категории независимых электрических печей, что позволяет размещать её на столешнице или в любом удобном месте без необходимости встраивания. Устройство оснащено десятью режимами работы, которые включают как классические методы термической обработки, так и инновационные функции приготовления на пару, сохраняющие витамины, текстуру и естественный вкус продуктов. Особое преимущество — наличие 33 автоматических программ, каждая из которых оптимизирована под конкретный тип блюд: от нежной рыбы на пару до хрустящей выпечки. Это делает процесс приготовления максимально простым даже для неопытных пользователей. Среди полезных опций — функция размораживания, которая бережно возвращает замороженным ингредиентам первоначальное состояние без потери качества, а также режим подогрева готовых блюд, который позволяет подавать еду тёплой и аппетитной, не пересушивая её. Благодаря технологии приготовления на пару блюда получаются сочными, ароматными и диетическими, что особенно актуально для приверженцев здорового образа жизни. Продуманная конструкция, качественные материалы и интуитивно понятное управление обеспечивают комфорт при повседневном использовании. Несмотря на компактность, внутренний объём достаточен для приготовления полноценных порций, а стильный дизайн в фирменной эстетике бренда гармонично вписывается в любую кухонную обстановку — от минимализма до ретро-стиля. Эта мини-печь станет идеальным решением для небольших квартир, дач, офисов или дополнением к основной духовке на просторной кухне. Она сочетает в себе передовые технологии, практичность и безупречное исполнение. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой




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Характеристики
Бренд
Smeg
Гриль
да
Цвет
голубой
Внутренний объем духовки, л
30
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
40 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Дисплей
да
Мощность духовки
1800
Развернуть
Мощность гриля
900
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-печь с функцией приготовления на пару Smeg COF01PBEU — это компактное, но чрезвычайно функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит здоровое питание, точность приготовления и эстетику на кухне. Несмотря на уменьшенные габариты — 40?50?50 см — прибор предлагает широкие возможности благодаря сочетанию традиционного нагрева и технологии приготовления на пару. Модель относится к категории независимых электрических печей, что позволяет размещать её на столешнице или в любом удобном месте без необходимости встраивания. Устройство оснащено десятью режимами работы, которые включают как классические методы термической обработки, так и инновационные функции приготовления на пару, сохраняющие витамины, текстуру и естественный вкус продуктов. Особое преимущество — наличие 33 автоматических программ, каждая из которых оптимизирована под конкретный тип блюд: от нежной рыбы на пару до хрустящей выпечки. Это делает процесс приготовления максимально простым даже для неопытных пользователей. Среди полезных опций — функция размораживания, которая бережно возвращает замороженным ингредиентам первоначальное состояние без потери качества, а также режим подогрева готовых блюд, который позволяет подавать еду тёплой и аппетитной, не пересушивая её. Благодаря технологии приготовления на пару блюда получаются сочными, ароматными и диетическими, что особенно актуально для приверженцев здорового образа жизни. Продуманная конструкция, качественные материалы и интуитивно понятное управление обеспечивают комфорт при повседневном использовании. Несмотря на компактность, внутренний объём достаточен для приготовления полноценных порций, а стильный дизайн в фирменной эстетике бренда гармонично вписывается в любую кухонную обстановку — от минимализма до ретро-стиля. Эта мини-печь станет идеальным решением для небольших квартир, дач, офисов или дополнением к основной духовке на просторной кухне. Она сочетает в себе передовые технологии, практичность и безупречное исполнение. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Отзывы


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