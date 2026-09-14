Описание товара Мини-печь Smeg COF01PBEU пастельный голубой

Мини-печь с функцией приготовления на пару Smeg COF01PBEU — это компактное, но чрезвычайно функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит здоровое питание, точность приготовления и эстетику на кухне. Несмотря на уменьшенные габариты — 40?50?50 см — прибор предлагает широкие возможности благодаря сочетанию традиционного нагрева и технологии приготовления на пару. Модель относится к категории независимых электрических печей, что позволяет размещать её на столешнице или в любом удобном месте без необходимости встраивания. Устройство оснащено десятью режимами работы, которые включают как классические методы термической обработки, так и инновационные функции приготовления на пару, сохраняющие витамины, текстуру и естественный вкус продуктов. Особое преимущество — наличие 33 автоматических программ, каждая из которых оптимизирована под конкретный тип блюд: от нежной рыбы на пару до хрустящей выпечки. Это делает процесс приготовления максимально простым даже для неопытных пользователей. Среди полезных опций — функция размораживания, которая бережно возвращает замороженным ингредиентам первоначальное состояние без потери качества, а также режим подогрева готовых блюд, который позволяет подавать еду тёплой и аппетитной, не пересушивая её. Благодаря технологии приготовления на пару блюда получаются сочными, ароматными и диетическими, что особенно актуально для приверженцев здорового образа жизни. Продуманная конструкция, качественные материалы и интуитивно понятное управление обеспечивают комфорт при повседневном использовании. Несмотря на компактность, внутренний объём достаточен для приготовления полноценных порций, а стильный дизайн в фирменной эстетике бренда гармонично вписывается в любую кухонную обстановку — от минимализма до ретро-стиля. Эта мини-печь станет идеальным решением для небольших квартир, дач, офисов или дополнением к основной духовке на просторной кухне. Она сочетает в себе передовые технологии, практичность и безупречное исполнение. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети