Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY080 23л. 1500Вт черный

Hyundai MIO-HY080 – это миниатюрная и функциональная замена громоздкой духовке, занимающей значительную часть кухни. Иногда в условиях ограниченного пространства места под полноценный духовой шкаф найти не получается. В таком случае можно использовать данную модель. Она запечёт с аппетитной корочкой даже пиццу, потому что максимальная рабочая температура Hyundai MIO-HY080 достигает 250 градусов – идеальный вариант для тонкого теста. Благодаря скромной потребляемой мощности 1500 Ватт прибор не тратит слишком много энергии, но не теряет в функциональности. Hyundai MIO-HY080 поддерживает различные режимы термической обработки. Еду можно нагревать сверху, снизу, с обоих направлений, с конвекцией и без неё – то есть точно так, как этого требует любой выбранный рецепт. Температура также поддаётся ручной регулировки. Для всех перечисленных параметров есть три отдельных круговых переключателя из алюминия, который не греется во время тепловой обработки в печи. Так что комбинировать их работу под разные условия интуитивно понятно и легко даже человеку без опыта в кулинарии. Внутренний объём устройства составляет 23 литра – его вполне хватит даже для приготовления большой порции пищи. Также данная модель оснащена удобной индикацией готовности к работе, а её корпус почти не нагревается, так что об него практически невозможно случайно обжечься. В дверцу мини-печи интегрировано прозрачное стекло, а внутрь – освещение. Всё это сделано для того, чтобы видеть блюда и следить за их степенью готовности, но не выпускать жар наружу.