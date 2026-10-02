Мини-печь Гефест ПГЭ 120 К19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
нет
Цвет
коричневый
Внутренний объем духовки, л
18
Минимальная температура
50 °C
Максимальная температура
260 °C
Количество конфорок
2
Мощность духовки
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб.
В наличии
Код товара: 208613
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
нет
Цвет
коричневый
Внутренний объем духовки, л
18
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
50 °C
Максимальная температура
260 °C
Количество конфорок
2
Число газовых конфорок
2
Управление
механическое
Дисплей
нет
Мощность духовки
1000
Мощность гриля
800
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х48х38
Вес, кг.
18
Описание товара Мини-печь Гефест ПГЭ 120 К19
Электропечь GEFEST ПГЭ 120 К19 – это миниатюрная газовая плита с духовкой. Подойдет для дачи, летней кухни или дома, где используется газ из баллонов. Размер вполне достаточный для семейной пары или одинокого человека. Особенно привлекателен этот прибор там, где жилое пространство сильно ограничено: места занимает немного, а функционал очень достойный. GEFEST ПГЭ 120 К19 оборудована двумя газовыми горелками и электрической духовкой объемом 18 л с грилем. В нее может поместиться целиком небольшой цыпленок, пара-тройка горшочков для запекания, пирог в форме. В комплекте 2 противня, решетка и поддон для сбора жира. Рабочий диапазон температур от 50 до 260° позволяет воплотить любой рецепт, начиная от меренги и заканчивая ремесленным хлебом.
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Бренд
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
нет
Цвет
коричневый
Внутренний объем духовки, л
18
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
50 °C
Максимальная температура
260 °C
Количество конфорок
2
Число газовых конфорок
2
Управление
механическое
Развернуть
Дисплей
нет
Мощность духовки
1000
Мощность гриля
800
Страна производитель
Беларусь
Электропечь GEFEST ПГЭ 120 К19 – это миниатюрная газовая плита с духовкой. Подойдет для дачи, летней кухни или дома, где используется газ из баллонов. Размер вполне достаточный для семейной пары или одинокого человека. Особенно привлекателен этот прибор там, где жилое пространство сильно ограничено: места занимает немного, а функционал очень достойный. GEFEST ПГЭ 120 К19 оборудована двумя газовыми горелками и электрической духовкой объемом 18 л с грилем. В нее может поместиться целиком небольшой цыпленок, пара-тройка горшочков для запекания, пирог в форме. В комплекте 2 противня, решетка и поддон для сбора жира. Рабочий диапазон температур от 50 до 260° позволяет воплотить любой рецепт, начиная от меренги и заканчивая ремесленным хлебом.
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 К19 - стоимость товара 11650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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