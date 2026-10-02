Мини-печь Гефест ПГЭ 120

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
нет
Цвет
белый
Внутренний объем духовки, л
18
Минимальная температура
50 °C
Максимальная температура
260 °C
Количество конфорок
2
Мощность духовки
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Электропечь GEFEST ПГЭ 120 выполнена в компактном белом корпусе с двумя газовыми конфорками и духовкой объеммо 18 л. Эмалированное покрытие корпуса устойчиво к высоким температурам. Для удобства работы с газовыми горелками можно зафиксировать положение «Малое пламя». Фигурная решетка на панели защищает от контакта с дном посуды, предотвращая царапание поверхности. Когда конфорки не нужны, можно накрыть их крышкой, используя поверхность в качестве стола.
Внутри GEFEST ПГЭ 120 эффективно сохраняет тепло благодаря двойному стеклу дверцы. Встроенный гриль позволяет удачно готовить мясные, рыбные блюда, запекать овощи. Справа от дверцы располагаются три поворотные ручки, две из которых используются для работы с конфорками, а одна из них ? для настройки температуры и режима.
Электропечь GEFEST ПГЭ 120 выполнена в компактном белом корпусе с двумя газовыми конфорками и духовкой объеммо 18 л. Эмалированное покрытие корпуса устойчиво к высоким температурам. Для удобства работы с газовыми горелками можно зафиксировать положение «Малое пламя». Фигурная решетка на панели защищает от контакта с дном посуды, предотвращая царапание поверхности. Когда конфорки не нужны, можно накрыть их крышкой, используя поверхность в качестве стола.
Внутри GEFEST ПГЭ 120 эффективно сохраняет тепло благодаря двойному стеклу дверцы. Встроенный гриль позволяет удачно готовить мясные, рыбные блюда, запекать овощи. Справа от дверцы располагаются три поворотные ручки, две из которых используются для работы с конфорками, а одна из них ? для настройки температуры и режима.
Мини-печь Гефест ПГЭ 120 - стоимость товара 10250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мини-печь Гефест ПГЭ 120