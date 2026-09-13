Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY082 38л. 2000Вт черный

С удовольствием готовьте мясо, птицу и овощи на гриле или вертеле, выпекайте пирожки и булочки – мини-печь Hyundai MIO-HY082 подойдет для самых разнообразных блюд. Этот универсальный прибор сочетает в себе функциональность электрической духовки, гриля и тостера. Модель быстро прогревается до нужной температуры благодаря мощности 2000 Вт. Объем камеры – 38 л. В ней можно зажарить крупную курицу или сделать мясо в фольге. Удобное сенсорное управление. В одно касание включайте мини-печь, выбирайте автопрограммы, устанавливайте нужную температуру от 30 до 230 C, запускайте таймер, включайте внутреннее освещение. На светодиодном LED-дисплее отображается вся информация о процессе приготовления. 9 автопрограмм. Выбирайте нужную из различных предустановленных автопрограмм. Например, разморозку и поддержание тепла, приготовление тостов, пиццы, мяса и других блюд. Разнообразные режимы работы. Мини-печь оснащена вертелом для запекания цыпленка или овощей. Комбинируйте режимы верхнего и нижнего жара или используйте их по отдельности, чтобы приготовить разнообразные блюда. Например, стейки на решетке-гриль, сытный пирог или печенье. Для более равномерного распределения тепла по всей печи включайте конвекцию: даже крупные куски мяса хорошо пропекутся и не подгорят. Таймер до 2 часов. Расширьте список интересных блюд, которые вы сможете приготовить. Томите говядину в течение нескольких часов или расстаивайте дрожжевое тесто для пирогов. Поставьте блюдо в мини-печь, включите таймер и смело занимайтесь своими делами. Большой набор аксессуаров. В комплекте с Hyundai MIO-HY082 идут решетка-гриль, прямоугольный противень, два ухвата – для снятия противня и решетки-гриль, вертел, поддон для крошек и масла. Готовьте самые разнообразные блюда легко и удобно. Эргономичный дизайн. Дверца Hyundai MIO-HY082 оборудована двойным стеклом, поэтому мини-печь хорошо сохраняет тепло внутри и не нагревается во время работы. Модель легко открывается с помощью большой алюминиевой ручки черного цвета. Размещайте прибор, где вам удобно: устройство оборудовано нескользящими ножками. Дополните интерьер вашей кухни современной и элегантной техникой от Hyundai.